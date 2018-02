La otra cara de la deportación: madres hacen malabares para mantener a sus hijos (VIDEO)

Desde que Rogelio Pano fue detenido por agentes de Inmigración la madrugada del pasado 31 de julio, la vida de su esposa, Deisy Guatemala Blanco, cambió radicalmente.

No ha habido noche en la que Guatemala duerma bien, o mañana en la que se pregunte cómo va a pagar la renta del apartamento en donde viven ella y sus seis hijos entre las edades de 11 meses y 16 años.

“Él era el que traía dinero a la casa. Pagaba la renta, los ‘biles’ y le compraba ropa a los niños y pañales para la niña. Trabajaba en las ‘yardas’ en un campo de golf con un patrón que se llamaba Christian en Atlanta”, narró Guatemala.

Según la mujer, la pesadilla comenzó cuando Pano se dirigía a su trabajo el pasado verano junto a otros tres compañeros.

“Yo estaba en la casa durmiendo. Vino una vecina y me tocó la ventana para decirme que a Rogelio lo había agarrado la policía… Pero cuando Rogelio me habló, me dijo que era Inmigración quien lo había agarrado”, explicó.