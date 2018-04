La llamada que ninguna madre quiere recibir: joven hispana cae víctima de acoso escolar y salvaje golpiza (VIDEO)

El pasado 7 de marzo la mexicana Haydé González recibió la llamada que ninguna madre quisiera recibir. La procuraba su misma hija, desde la escuela, para decirle que viniera a buscarla porque había sido víctima de una brutal paliza provocada por otras dos estudiantes.

“Yo iba llegando de trabajar cuando ella me habla que le habían pegado unas niñas. Me dio mucho coraje. Yo en ese momento no sabía ni qué hacer. Se me vinieron muchas cosas a la mente porque ella me habló llorando”, contó con tristeza González.

Se trata de por lo menos el tercer incidente de acoso escolar contra un menor hispano que reporta MundoHispánico en el semestre actual.

De acuerdo con un reporte de las autoridades del distrito escolar del condado de Fulton, la hija de González fue víctima de una agresión física por parte de dos estudiantes en los pasillos 900 de la escuela preparatoria Riverwood High School en la ciudad de Sandy Springs (Georgia).

“Yo estaba saliendo para el almuerzo y yo sabía que la niña me quería pegar. Y yo le dije: ok, no te voy a hacer nada. Pero yo no sabía que su otra hermana estaba con ella. Cuando las dos me agarraron, estaba planeado. Yo me quería subir, pero no pude porque se me cayó algo”, contó la menor de 16 años.

Fue entonces cuando la menor tuvo que soportar los golpes, arañazos y tirones de cabello propinados por las otras dos adolescentes.

Según cree la estudiante, la disputa se debió a una enemistad que tenía con una de las otras dos jóvenes, también de ascendencia hispana, y por varios otros comentarios en las redes sociales.

Tras la paliza, el reporte indica que el asistente del director vino a buscar a la joven y la llevó a la enfermería, donde permaneció por varias horas sin su celular, hasta que su progenitora vino a buscarla.

Para la madre de la joven, se trató de un amargo incidente que no desea a nadie. “Ni siquiera a las que golpearon a mi hija”, manifestó.

LEE ADEMÁS: Georgia aprueba proyecto de ley que prohíbe uso del celular mientras se conduce

La presunta tardanza en la notificación y en la entrega del reporte oficial del suceso consternó a la madre, quien cree las autoridades del plantel actuaron con poca urgencia ante las circunstancias.

“Cuando yo fui al otro día del problema, me dijeron que iba a haber una corte pero hasta ahora no me han hablado para ninguna corte. No me han mandado la citación. Nada. No ha hecho nada la escuela. Ahora la tienen suspendida”, sostuvo González.

La seguridad de su hija en el plantel escolar es otro de los factores que preocupan a González, pues según la joven, sucesos como este han ocurrido antes con las presuntas causantes de la paliza.

“Subieron el video. Lo vio todo mundo. Yo no le he visto bien porque me dan ganas de llorar”, manifestó entre lágrimas González.

Mundo Hispánico contactó a las autoridades del distrito escolar de Fulton para saber si tenían algo que comentar al respecto y su portavoz Donna Lowry, respondió que la policía del distrito escolar había investigado el incidente ocurrido el pasado 7 de marzo, en el que están involucradas las tres alumnas.

En las declaraciones, Lowry también dijo que “la policía escolar había presentado cargos en contra de las dos estudiantes causantes de la trifulca y que habían sido disciplinadas de acuerdo al código de conducta del distrito”.

Sin embargo, para la madre de la joven, sigue siendo alarmante que sucedan incidentes como este “y las autoridades escolares no tomen más acción”.

Ante el panorama, González dijo que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de que los responsables paguen por lo que le pasó a su hija.

” ¿Yo por qué me voy a quedar así? A mí me duele lo que le hicieron a mi hija”, puntualizó la mujer.

