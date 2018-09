La vida de María Guadalupe Ruiz era totalmente normal hasta hace unos meses. Vivía feliz junto a su esposo y dos niños en un pequeño apartamento en Marietta, donde el presupuesto alcanzaba para pagar las cuentas y tenían suficiente para mantener una estabilidad económica.

La joven de 25 años, originaria de México y beneficiaria del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) incluso se encontraba estudiando para finalizar su carrera.

Sin embargo, durante el pasado mes de mayo de este mismo año, todo cambió para ella. Un desmayo y el aborto de uno de sus pequeños gemelos comenzó a generar sospechas.

“Yo me empecé a sentir mal cuando mi tercer embarazo. Estaba como a los principios de mes. Me empecé a sentir demasiado débil. Demasiado cansada, mi cabeza me dolía bastante. Empecé a tener sangrados, perdí a un bebé a causa de todo esto. Y después de que perdí a este bebé, estaba en riesgo de que perdiera al otro. Trataba de cuidarme lo más posible porque esto no sucediera. Los doctores siempre decían que era por el embarazo y que no me preocupara que todo estaba bien”, explicó la joven madre.

Pese a ello, Ruiz notó que algo no estaba bien y que no se trataba de los malestares usuales del embarazo. Si no, de algo más. Se sentía extraña y no podía ejercer las mismas actividades diarias de siempre.

“Era algo más. Era una debilidad tan grande que yo no era capaz de hacer mis cosas yo misma. No era capaz de bañarme, de cuidar a mis hijos. Me sentía impotente”, agregó.

