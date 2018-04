Un padre indocumentado que lleva la mitad de su vida en Estados Unidos está a punto de ser deportado, lo que para él sería como una “sentencia de muerte”.

El salvadoreño Miguel Ángel Fuentes, de 48 años, se encuentra preso en el Centro de Detención de Stewart, en Georgia, la segunda cárcel de inmigración más grande del país.

Las autoridades federales lo acusan de haber ingresado al país ilegalmente y de conducir sin licencia.

Aunque ambos cargos son considerados “delitos menores”, bajo los nuevos parámetros de la administración Trump son causas suficientes para ser deportado.

El caso de Fuentes es muy peculiar pues está enfermo del corazón y lo que lo ha mantenido con vida, durante los últimos cinco años, es un marcapasos y las continuas revisiones médicas que se realiza, de las cuales lleva semanas alejado por encontrarse recluido en la cárcel.

Su situación es tan seria, que hasta su mismo doctor le emitió una carta al gobierno para hacerle constar que su paciente está en “peligro de muerte” en caso que se salga del país.

Sin medicinas en la cárcel

El centroamericano fue arrestado a mediados de marzo tras presentarse a una cita ante un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Atlanta, algo que está ocurriendo cada vez más a menudo.

Las hijas de Fuentes denunciaron a MundoHispánico que, desde entonces, no está recibiendo los medicamentos que requiere para vivir ni tampoco ha sido visto por su médico, por lo que temen por su vida.

“No es justo que lo tengan detenido a pesar de su situación”, dijo Jessica Fuentes, la hija mayor del detenido. “Se nos puede morir en la cárcel y si lo deportan, también, porque allá en El Salvador él no tiene a nadie y tampoco recibiría el cuidado especial que requiere”.

Denuncia negligencia médica

Un equipo de MundoHispánico llegó hasta el reclusorio donde Fuentes aguarda la deportación para entrevistarlo y escuchar directamente de él acerca del trato que ha recibido.

“Aquí es un verdadero caos. Lo mantienen a uno con un frío intenso todo el día y cuando nos bañamos el agua sale casi hirviendo así que cuando la gente se va deportada, llegan enfermos de pulmonía a sus países”, denunció Fuentes.

De acuerdo con el salvadoreño, ha solicitado las medicinas y ser visto por un médico especialista del corazón, pero dice que le han negado ese derecho.

“Yo sé que no está bien que vengamos ilegalmente a este país, pero que lo castiguen a uno de esa manera, es algo inhumano”, dijo Fuentes.

El salvadoreño emigró a este país en 1998, pero fue capturado en la frontera. Fue liberado con la condición de que se presentara ante un juez de inmigración, pero no cumplió, por lo que en 2000 le emitieron una orden de deportación en ausencia.

En 2016 lo arrestaron por manejar sin licencia y pasó a manos de ICE, que tras conocer su condición lo liberó. Desde entonces, se había estado presentando periódicamente con el funcionario de inmigración que, finalmente, decidió volver a detenerlo.

¿Deportación a El Salvador?

“Estoy seguro de que si me deportan me voy a morir, así que a lo mejor no vuelva a ver a mi familia y eso me duele mucho”, dijo Fuentes entre lágrimas.

Sus hijas están desesperadas porque temen lo mismo. Se están movilizando para lograr su liberación, aunque están conscientes de que sólo un milagro podría darles ese regalo.

MundoHispánico contactó con ICE respecto a la condición del salvadoreño y aunque la agencia no dio detalles sobre el cuidado médico que está recibiendo, argumentando que debe proteger la “privacidad” del detenido, afirmó que no ignoran las necesidades de las personas bajo su custodia.

“ICE está comprometido en asegurar que toda persona detenida reciba el cuidado médico que requiere”, dijo Tamara Spicer, vocera de ICE. “Contamos con personal capacitado para garantizar eso y cuando detectamos a algún reo en riesgo es puesto en constante observación y es monitoreado de cerca”.

En cuanto a la posible deportación del salvadoreño, la vocera aseguró que ICE también toma muy en serio la responsabilidad de remover del país a cualquier inmigrante que cumpla con las condiciones para ello y que seguirá haciendo esa labor de la manera más eficiente y profesional posible.