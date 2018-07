Dos hombres disfrazados de empleados de Walmart intentaron robar varios miles de dólares en mercancía de una tienda del área metropolitana de Atlanta, de acuerdo con el Departamento de Policía de Peachtree City.

El 29 de junio, sobre las 2:46 p.m., hora local, los hombres ingresaron a la parte trasera de la tienda minorista en la cuadra 2700 de la carretera GA 54 y comenzaron a cargar los carros montacargas, dijo el viernes la portavoz de la policía, Odilia Bergh.

El dúo había recaudado 3,268 dólares en televisores de pantalla plana, computadoras y otros dispositivos electrónicos cuando los empleados reales de la tienda los confrontaron, añadió Bergh.

Los hombres afirmaron que estaban trasladando los artículos a otra tienda Walmart, según la policía. Más empleados armados con cámaras se enfrentaron a los hombres, lo que provocó que abandonaran la mercancía y se marcharan en un camión U-Haul estacionado fuera de la tienda, continuó Bergh.

Men disguised as Walmart employees escape after actual employees catch them stealing from a metro Atlanta store. https://t.co/pj1Q8Fh2t3 pic.twitter.com/Af9VJwxR1i

— AJC (@ajc) July 6, 2018