México venció 1-0 a Alemania, vigente campeón del mundo, ¡y da la sorpresa en el Mundial!

Con un gol Hirving Lozano, jugador del PSV Eindhoven, a los 35 minutos de juego, la Selección Mexicana derrotó 1-0 al vigente campeón del mundo, Alemania, en el debut de ambos combinados en el Mundial de Rusia 2018.

La anotación llegó tras un buen primer tiempo de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio; Lozano, surgido de los Tuzos del Pachuca, venció con un fuerte disparo pegado al poste al alemán Manuel Neuer.

Esta es la primera victoria de México sobre Alemania en toda su historia, en un partido que también contó con otro elemento histórico: Rafael Márquez jugó su quinto mundial, igualando al emblemático Antonio Tota Carvajal, y al alemán Lothar Matthäus.

Alineaciones:

México:

(13) Guillermo Ochoa; (2) Hugo Ayala; (3) Carlos Salcedo; (7) Miguel Layún; (11) Carlos Vela; (14) Javier Hernández; (15) Héctor Moreno; (16) Héctor Herrera; (18) Andrés Guardado; (22) Hirving Lozano, y (23) Jesús Gallardo.

Cambios: Minuto 57, Edson Álvarez por Vela; 66′ Raúl Jiménez por Lozano; 74′ Rafael Márquez por Guardado.

Alemania:

(1) Manuel Neuer; (2) Marvin Plattenhardt; (5) Mats Hummels (6) Sami Khedira; (7) Julian Draxler; (8) Toni Kroos; (9) Timo Werner; (10) Mesut Oezil; (13) Thomas Mueller; (17) Jerome Boateng, y (18) Joshua Kimmich.

Cambios: Minuto 60: Marco Reus por Khedira; 79′ Mario Gomez por Plattenhardt; Julian Brandt por Werner.

Nuestro reportero Ernesto Campos envió imágenes de momentos antes del juego entre México y Alemania.

En este video se escucha el canto de “Y ya lo ven… somos locales otra vez”. “Se esperaban 60 mil mexicanos hoy en Rusia” comentó Ernesto Campo.

En el preámbulo del juego, Fifa también se unía al júbilo de México.

M E X I C O

A R E

R E A D Y

Are you? Find out where you can watch #GERMEX live 👉 https://t.co/xliHcye6wm

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 17, 2018