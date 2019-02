ÚLTIMA HORA: Agentes federales han arrestado a por los menos siete hispanos y decomisado 100 libras de metanfetamina en un operativo llevado a cabo hoy en Georgia.

La Oficina de Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó que el laboratorio fue hallado en una residencia en Milton, en el condado de Fulton.

Nearly 100 lbs of meth seized at this Milton, Ga home. pic.twitter.com/TViH8ARL2d

Las autoridades también allanaron una casa en el condado de DeKalb.

Los detenidos son de origen mexicano, indicó la DEA, sin dar mayores detalles.

DEA confirms second bust at a location in #DeKalb county with one arrest. https://t.co/EKIo2jOxb7

— Mike Petchenik (@MPetchenikWSB) February 9, 2019