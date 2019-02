Gustavo Galindo encontró en México la inspiración para crear ‘Renacer’, su segundo álbum

En 2012, Gustavo Galindo fue candidato al Grammy por su álbum debut Entre La ciudad y el mar, producido por el multigalardonado productor Gustavo Santolalla. No lo ganó y, pese a su calidad y elogios de la prensa, el cantautor mexico-estadounidense se alejó del mundo de la música. Tras cinco años de haber regresado a México, donde se reencontró con sus raíces, ha vuelto a Estados Unidos con su segundo disco titulado Renacer que contiene 10 temas que muestran su nueva faceta como artista y ser humano más maduro.

“El proceso creativo de Renacer fue superinteresante. Todo empieza cuando me mudé a Mexico en 2012, eso fue para mí un cambio de vida, de ya conocer a la Ciudad de México como adulto, de reconectarme con mis raíces mexicanas”, explicó Galindo en una entrevista con MundoHispánico.

“Fue interesante también buscar y reencontrarme nuevamente como artista y cantautor. Fue un proceso de mucha experimentación, de muchas colaboraciones y de muchas coautorías también”, agregó el cantautor de 38 años y quien nació en Ciudad de México, de madre estadounidense y padre mexicano.

Renacer contiene 10 temas inéditos de la autoría de Galindo, algunos en colaboración con compositores como Leonel García y Stefano Vieni, entre otros. Incluye dos colaboraciones con la cantautora costarricense Debi Nova (‘Isla de sal’) y con el puertorriqueño Pedro Capó (‘Grita al cielo’); y dos temas en inglés (‘Prayer’ y ‘Little Town’).

Galindo comentó que vivió “dos milagros” para poder inspirarse en su nueva producción discográfica y en la que hubo mucha experimentación, muchas colaboraciones y muchas coautorías.

“En Mexico me encontré con un grupo muy lindo de artistas, cantantes, músicos, actores, escritores. Me sumergí en ese mundo de cultura e intenté también perderme en los cambios de un chico en sus treintas, para saber quién era en esa transición de vida”, comentó el cantautor. “Y en ese momento pasaron esas dos cosas que me sirvieron mucho en la creación del disco y como persona. Nació mi hija y falleció mi mamá. Esos dos hechos y esos dos milagros, uno de vida y el otro de muerte me sirvieron para crear Renacer“, ahondó.

“Renacer contiene temas que tratan de lo que es perder a alguien y otras más de la llegada de alguien a tu vida para cambiar como persona y como artista”, Gustavo Galindo, cantautor mexicoestadounidense

“‘Grita al cielo’ la compuse con la mamá de mi hija, cuando estaba embrazada y era pensando en nosotros como papás y qué mundo queremos entregar a nuestra hija. Ahí fue donde uno tiene que entender que a veces se tiene que gritar por los cambios que se quieren en la vida”, comentó Galindo.

Al hablar de la elección del cantautor Pedro Capó para interpretar a dúo ‘Grita al cielo’, Galindo dijo que su colega y amigo puertorriqueño tiene un tono de voz y fuerza interpretativa que encaja a la perfeción con la suya para imprimirle la parte latinesca del tema.

“A Pedro no solamente le gusta cantar canciones de amor y desamor sino de otros sentimientos más grandes, quizás con contenido político y social. Lo invitamos a cantar y agarró inmediatamente el sentido de la canción como papá. La grabamos y realmente fue una mezcla linda de su voz con la mía”.

El arte visual del video de ‘Grita al cielo’ complementa el contenido social y político que Galindo expone en Renacer y se pudo dar ese lujo gracias a que su proyecto es independiente y no tiene compromiso con ningún sello disquero. En el audiovisual hay segmentos en los que se aprecian varios retratos de figuras políticas polarizantes como Enrique Peña Nieto, Hugo Chávez y Donald Trump, entre otros.

“El gobierno y la política están atravesando un momento interesante en el mundo. Nos estamos dando cuenta de que son pocas las personas en el poder que nos dictan lo que debemos hacer la mayoría de las personas y de que el sistema que nos rige política y económicamente ha sido realmente una trampa para perder la onda como seres humanos y ser mas bien como ovejas y seguir siempre la misma corriente”, manifestó el músico.

Y aunque Galindo, quien estudió Relaciones Internacionales, le preocupa bastante la situación política y social internacional no pierde la esperanza de que todo va a mejorar.

“Creo que estamos viendo un despertar interesante entre jóvenes y adultos, que se están dando cuenta que hay otras maneras de vivir, otras formas de poder llenar sus vidas y otras maneras de vencer al sistema político que abusa de la gente y para quien la guerra es más importante que los derechos humanos”, dijo Galindo. “También se ve la esperanza, las cosas buenas que tenemos, la gente que lucha por las libertades y por los derechos y eso es algo muy padre y lindo”, sumó.

Renacer de Gustavo Galindo

El segundo álbum del cantautor mexicoestadounidense contiene una decena de temas con sonidos de rock, pop, folk y country, inspirado en la vida del artista entre México y EE.UU. y sus dos culturas que le imprimen el sello particular que el artista define como “Chilan-gringo”.

1. ‘Nada que perder’

2. ‘Isla de sal’ con Debi Nova

3. ‘Sólo tú’

4. ‘Corazón en llamas’

5. ‘Grita al cielo’ con Pedro Capó

6. ‘Prayer’

7. ‘La casa siempre gana’

8. ‘Little Town’

9. ‘Un paso al día’

10. ‘Como la Luna lleva al mar’

BREVE BIO de Gustavo Galindo:

Nombre: Gustavo Galindo

Profesión: cantante y compositor

Nacionalidad: mexicoestadounidense

Fecha y lugar de nacimiento: nació en 1980 en Ciudad de México

Logros: En 2012 su primer disco Entre La ciudad y el mar fue nominado al Grammy al Mejor Álbum de Pop, Rock o Urbano Latino