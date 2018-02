Una propuesta de ley del Senado de Georgia que busca invalidar las licencias de conducir de los beneficiarios de acción diferida (DACA) y crear un permiso especial para ellos donde se identifiquen con la frase ‘sin estatus legal’ tuvo su primera derrota esta tarde en el Comité de Seguridad Pública de la cámara alta.

La propuesta SB 417, cuyo principal impulsor es el senador republicano Joshua McKoon, busca enmendar el Código Oficial de Georgia para crear unos permisos especiales para conducir denominados ‘driving safety cards’ y que penalizaría su uso como identificación oficial.

Durante una audiencia la tarde del miércoles, sorprendió el voto en contra de la medida de los senadores republicanos Chuck Payne y Kay Kirkpatrick.

De acuerdo con María Palacios, analista de políticas y coordinadora del Programa de Liderazgo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), el voto de Payne y Kirkpatrick fue el resultado de los esfuerzos de algunos ‘dreamers’ que conversaron con los legisladores y les dejaron saber cómo la medida afectaría sus vidas.

“Diferentes beneficiarios de DACA de nuestro Instituto de Liderazgo llamaron para dejarle saber como les impactaría directamente”, explicó Palacios.

Diana Vela, una beneficiaria de DACA, fue una de las que mostró su sentir en contra del proyecto en las redes sociales, donde hizo un llamado a votar en contra del proyecto.

“Yo creo que es otra forma de discriminar contra la comunidad inmigrante porque es una carga adicional a una comunidad. Las licencias de conducir ya establecen términos limitados, así que esto sería una pérdida de dinero de los contribuyentes para algo que es innecesario y se hace solo por puro odio”, manifestó Vela.

Unos 24,000 beneficiarios de DACA en Georgia serían afectados por la medida, resaltó Palacios e hizo hincapié en lo que le preocupa más de la medida.

“El hecho que sería una ofensa criminal usar su tarjeta de conducir como identificación, eso es superproblemático, porque abriría un récord criminal a beneficiarios de DACA por usar su licencia de la forma equivocada”, dijo Palacios.

La Asamblea General está a punto de pasar a su segunda ronda, pues el llamado ‘Crossover day’, fecha límite en que las propuestas deben ser aprobadas al menos en una cámara, es el 28 de febrero.

Esto quiere decir que la propuesta de McKoon tiene una semana para ser aprobada por el comité y luego por el pleno del Senado.

No es la primera vez que el senador de Columbus propone esta medida, pues en las últimas sesiones legislativas ha defendido el proyecto sin éxito.

“Para que volviera de nuevo (la medida) se tendría que cambiar el lenguaje de forma significativa”, explicó Palacios.

A pesar del golpe a la medida, para la representante estatal demócrata Deborah González, la batalla aún no está ganada.

“Tenemos que estar pendientes de que puede volver. Puede ser que no lo aprobaron, no porque no están de acuerdo con la propuesta, sino porque no están de acuerdo con McKoon. Porque este es un año de elecciones y puede ser que no le quieren dar a él una ganancia para decir ‘mira lo que yo he hecho’. Tenemos que ver si eso va a surgir de nuevo, pero bajo otro senador”, alertó González.

McKoon aspira este año a convertirse en secretario de estado de Georgia. Los oponentes de la medida consideran la propuesta como una que busca adeptos en las urnas.