Las ciudades de Atlanta y Marietta y los condados de Fulton, DeKalb, Clayton y Gilmer anunciaron hoy que suspenderán las clases mañana martes debido a una tormenta de nieve que se espera afecte Georgia.

El anuncio se produce luego de que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenara el cierre de las agencias estatales en el área metropolitana de Atlanta y condados aledaños.

Un aviso de tormenta invernal ha sido emitido para el norte del estado, donde se pronostica que caigan entre 1-2 pulgadas de nieve.

Los condados que podrían verse afectadas son Gwinnett, Fulton, Hall, Bartow, Clayton, Cobb, Carroll, DeKalb, Douglas, Cherokee, Coweta, Chattooga, Dawson, Fannin, Fayette, Floyd, Forsyth, Gilmer, Gordon, Haralson, Heard, Lumpkin, Paulding, Pickens, Polk, Union, Towns y White.

BREAKING: Governor Kemp announces the closure of state offices for Tuesday, January 29th in the highlighted counties below. #gapol pic.twitter.com/V2fNbiBmja

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) January 28, 2019