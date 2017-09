Gobernador de Georgia declara estado de emergencia por Irma

El gobernador de Georgia Nathan Deal declaró a todo el estado en situación de emergencia por la inminente llegada del huracán Irma.

Deal había declarado ya a 94 condados en estado de emergencia y anunció también que las oficinas gubernamentales estarán cerradas el lunes y el martes.

Las autoridades de Georgia y sus residentes vigilan de cerca a Irma, que llegó por los Cayos de Florida a horas tempranas del domingo como huracán de categoría 4.

I’ve expanded the state of emergency to include all 159 counties in GA. Read more: https://t.co/O8ZqX9wScA

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) September 10, 2017