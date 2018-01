Gobernador de Georgia declara estado de emergencia

El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró hoy emergencia en 83 condados, incluyendo los del área metropolitana, ante el clima invernal que afecta la mayor parte del norte y centro del estado.

Gov. Deal issues emergency declaration for 83 counties. The state of emergency extends northward from Columbus to Macon to Augusta; state government closed Wednesday for non-essential personnel. More here: https://t.co/VOcOqedaZq

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) January 17, 2018