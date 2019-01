Las actividades del Super Bowl LIII comenzaron de manera oficial este lunes en Atlanta con la celebración del Opening Night o Noche Inaugural, un evento en el que los jugadores de los dos equipos que buscarán el título del fútbol americano profesional de la NFL, Patriotas de Nueva Inglaterra y Carneros de Los Ángeles, estuvieron a disposición de los medios de comunicación, mientras los aficionados les brindaban su apoyo desde las tribunas.

La duela del State Farm Arena, casa de los Halcones de Atlanta de la NBA, fue la sede de esta peculiar actividad, que al ser catalogada como un encuentro informal con los medios de comunicación le otorga a los jugadores la oportunidad de portar cámaras de video o utilizar sus teléfonos celulares para grabar las incidencias de la noche, ya que muchos de los entrevistadores, particularmente los de televisoras de audiencia hispana (tanto nacionales como de México), acuden disfrazados a entrevistarlos.

En el Super Bowl LIII, la conductora Gina Holguín, de Televisa Deportes, fue la encargada de robarse el espectáculo, ya que además de presentarse con el atuendo tradicional del mariachi llevaba una charola con dulces típicos mexicanos como muéganos, pepitorias, paletas enchiladas, frutas cristalizadas e, incluso, algunos insectos comestibles como chapulines, que ofreció a los jugadores.

“Muchos se asustan, los que nunca han probado algún insecto como que les da miedo y entonces me dicen: ‘¡pruébalo tú primero a ver qué tal!’. Ya cuando me ven que lo pruebo como que se animan”, relató para MUNDO HISPÁNICO la hermosa mexicana.

“La verdad es que a la mayoría les gustó, me dijeron: ‘Ah, está bien, está rico, no está mal'”, continuó Holguín, quien también recibió toda clase de piropos por su espectacular vestido.

“Les ha gustado mucho que venga representando a México, como toda una mexicana, con un traje tan bonito como es el de mariachi, entonces, pues sí veníamos a probar cosas mexicanas, había que venir más mexicano todavía”, dijo con amplia sonrisa y muy orgullosa.

