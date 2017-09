Georgia se prepara para recibir los embates de Irma, que se espera impacte el área metropolitana de Atlanta con vientos de tormenta tropical.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Irma azotará los Cayos de Florida el domingo al amanecer y luego rozará la costa oeste del estado, donde posiblemente impactará Fort Myers y Tampa, antes de adentrarse en Georgia el lunes y martes.

El Gobierno de Georgia decidió revertir todos los carriles de la carretera I-16 en dirección oeste. La decisión fue tomada a pesar de que la amenaza para el área costera de Georgia pareciera haber disminuido.

“Seguimos monitoreando un patrón muy errático”, dijo la portavoz del Departamento del Transporte de Georgia (GDOT por sus siglas en inglés), Natalie Dale, a The Atlanta Journal-Constitution. “Irma es una de las tormentas más impredecibles que hemos visto”, manifestó.

De acuerdo con la meteoróloga Katie Wells, de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, el área metropolitana de Atlanta puede esperar entre tres y seis pulgadas de lluvia el lunes y posiblemente el martes, con ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora.

Debido al cambio en la trayectoria de Irma, el gobernador de Georgia, Nathan Deal, extendió la declaración de emergencia para otros 64 condados.

Ahora son 94 los condados bajo estado de emergencia, una acción que se toma de antemano para asegurar los fondos necesarios para responder a las consecuencias que pueda traer el mal tiempo.

Las localidades bajo emergencia son: Appling, Atkinson, Bacon, Baker, Baldwin, Ben Hill, Berrien, Bibb, Bleckley, Brantley, Brooks, Bryan, Bulloch, Burke, Calhoun, Camden, Candler, Charlton, Chatham, Chattahoochee, Clay, Clinch, Coffee, Colquitt, Cook, Crawford, Crisp, Decatur, Dodge, Dooly, Dougherty, Early, Echols, Effingham, Emanuel, Evans, Glynn, Grady, Harris, Houston, Irwin, Jeff Davis, Jefferson, Jenkins, Johnson, Jones, Lamar, Lanier, Laurens, Lee, Liberty, Long, Lowndes, Macon, Marion, McIntosh, Meriwether, Miller, Mitchell, Monroe, Montgomery, Muscogee, Peach, Pierce, Pike, Pulaski, Quitman, Randolph, Schley, Screven, Seminole, Stewart, Sumter, Talbot, Tattnall, Taylor, Telfair, Terrell, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Troup, Turner, Twiggs, Upson, Ware, Washington, Wayne, Webster, Wheeler, Wilcox, Wilkinson y Worth.

La evacuación obligatoria de las áreas costeras al este de la I-95 y todo el condado de Chatham sigue vigente, según lo informó la Oficina del Gobernador.

Mientras los residentes de Georgia se preparan para la posibilidad de quedarse sin servicio eléctrico, muchos han salido a abastecerse de alimentos no perecederos. Ya en algunos supermercados muchos estantes de productos están vacíos.

También se reporta que muchas estaciones de gasolina también se encuentran con poco combustible.

Por su parte, las escuelas públicas del área metropolitana de Atlanta aún no anuncian sus planes sobre la posible cancelación de clases debido al ciclón.

Las Escuelas Públicas de Atlanta (APS) dijeron que dejarán saber a los padres su decisión mediante una llamada automática el domingo. Los distritos escolares de los condados de Fulton, Dekalb, Gwinnett y Cobb dijeron que aún está monitoreando el fenómeno y que informarían a los padres mediante sus páginas web.

FCS is monitoring weather conditions as Hurricane Irma draws closer to Georgia. More info at https://t.co/C8Rm1uVsRi

— FultonCountySchools (@FultonCoSchools) September 8, 2017