El proyecto de la Cámara de Representantes de Georgia que buscaba prohibir el uso del celular mientras se conduce fue aprobado en las últimas horas del jueves.

La medida HB-673, bautizada bajo el nombre ‘The Hands-Free Bill’, fue ratificada en la última jornada de sesiones de la Asamblea General de Georgia.

La fecha límite para la aprobación del proyecto HB-673 era la medianoche del viernes, luego de una jornada que los congresistas han bautizado como el ‘Sine Die’, lo que significa que proyecto que no se apruebe, es un proyecto que “muere”.

Pero, antes del tiempo límite, la medida fue aprobada este jueves -pero con algunas enmiendas- por el pleno del Senado.

Tras su paso por el Senado, regresó nuevamente a la Cámara de Representantes para que se aprobaran dichos cambios. Uno de ellos implicaba reducir la pena si el conductor con la infracción se presentaba con un aparato ‘manos libres’ en la citación de su corte y declaraba no volver a incurrir en dicha falta.

La Cámara aprobó entonces los cambios en una votación 144 a 18, luego de que el impulsor de la propuesta, John Carson (R-Marietta) explicará al pleno del cuerpo las enmiendas.

Ahora, el proyecto deberá llegar al escritorio del gobernador Nathan Deal para ser firmado y convertirse en ley.

De ser firmada, la medida prohibiría a los conductores hablar por teléfono o tener el celular en las manos mientras se conduce en todo el estado de Georgia. Es decir, los obligaría a usar un ‘manos libres’ mientras se está en las carreteras en todo momento.

The House just passed the hands-free distracted driving bill. It goes now to the governor. pic.twitter.com/2Ea7UCXhcz

— Richard Elliot (@RElliotWSB) March 30, 2018