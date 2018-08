Electores de un condado de Georgia celebran hoy tras ganar una batalla que se ha convertido en noticia nacional.

Y es que, tras la presión ejercida por una organización local de derechos civiles para evitar que se cerrara el 75 por ciento de los centros de votación de una comunidad mayormente afroamericana, la Junta Electoral del Condado de Randolph, en el suroeste de Georgia, determinó que estos permanecerán abiertos.

La Unión estadounidense de libertades Civiles (ACLU) envió una carta a la junta exigiéndoles que no aprobara la propuesta de cerrar nueve centros de votación porque era un acto “injustificado, discriminatorio y violaba la Ley de Derecho al Voto de 1965”.

“Hoy, los votantes defendieron exitosamente la democracia y se negaron a dejarse intimidar por el intento de un consultor externo de cerrar sus centros electorales. Le agradecemos a la Junta Electoral del condado y a los comisionados por escuchar a sus electores”, dijo Andrea Young, directora ejecutiva de ACLU en Georgia.

“Continuaremos monitoreando la situación y seguimos comprometidos con la comunidad de Randolph para proteger su sagrado derecho constitucional al voto”, añadió.

No solo ACLU se pronunció en contra de la propuesta, sino organizaciones nacionales como la NAACP ( National Association for the Advancement of Colored People).

“Esta es una victoria, pero de ninguna manera nos queremos relajar, dijo Edward Dubose, miembro de NAACP a The Atlanta Journal-Constitution. Este es un pequeño ejemplo de lo que ocurre a los largo de Georgia para suprimir el voto afroamericano y de minorías”.

Brian Kemp, secretario de estado de Georgia y candidato a la gobernación, rechazó las acusaciones de que él estaría detrás de esta propuesta al señalar que no tiene control de los que las juntas electorales decidan.

Con información de WSB-TV

