El presidente y otro miembro de la Junta de Revisión de Inmigración de Georgia renunciaron en medio de una contenciosa batalla legal contra la ciudad de Decatur por limitar su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El presidente de la junta, Shawn Hanley, y uno de sus miembros Phil Kent, enviaron sendos mensajes a la oficina del gobernador Nathan Deal este lunes anunciando sus renuncias, según informó The Atlanta Journal Constitution, periódico hermano de MundoHispánico.

“Era hora de irnos”, dijo Hanley. “Mucho de esto está en los tribunales en este momento y lo último que quiero es ser el causante de que el dinero de los contribuyentes se use para defender la posibilidad de que me quede o no en el Consejo, cuando probablemente eso puede ser una probabilidad”, agregó.

Kent ofreció razones similares, aunque desde el pasado mes de marzo se le había prohibido que participara en las audiencias que discutían la querella original de la disputa, presentada por el vicegobernador Casey Cagle, y en donde este acusaba a Decatur de obrar como una ‘ciudad santuario’.

Las renuncias de Hanley y Kent se produjeron después de que el abogado de la ciudad de Decatur, Bryan Downs, le pidiera a la oficina del Procurador General el mes pasado que investigara si los miembros de la junta se habían quedado más tiempo de lo debido y deberían ser destituidos.

En su carta, Downs dijo que cinco de los siete miembros -incluidos Hanley y Kent- han formado parte de la junta desde su creación en el 2011, a pesar de que existe una ley estatal que limita a los miembros a permanecer solo dos periodos de dos años cada uno.

Deal los nombró miembros de la Junta en 2011.

“Si se supone que estos miembros de la junta no cumplen la ley, entonces deben hacerse a un lado”, dijo Downs.

El abogado indagó sobre la permanencia de los miembros en la junta mientras defendía a la ciudad de Decatur contra la querella presentada por Cagle.

Cagle, ha alegado que una política de la ciudad limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración, y por ello, viola la ley estatal contra las “políticas de ciudades santuario”.

Decatur lo ha negado enérgicamente.

El viernes, un residente de Decatur, Mark Douglas, profesor de ética cristiana y director del Programa de Maestría en Divinidades del Columbia Theological Seminary, presentó una demanda en el Tribunal Superior del condado de Fulton, diciendo que Hanley y Kent debían ser removidos del comité porque sus términos habían culminado.

“Como cristiano y ciudadano de Georgia, estoy interesado en ver la verdadera justicia prevalecer en todo el estado a través de sus leyes. Una junta ilegalmente constituida que use su poder caprichosamente necesita ser desafiada”, manifestó Douglas, que fue representado por Downs en la corte.

Tras la renuncia, Deal designó como miembro de la junta a Rey Martínez, el primer alcalde latino de la ciudad de Loganville, y a Rachel Little, presidenta del Partido Republicano para el cuarto distrito congresional.

La Junta de Revisión de Inmigración se encarga de investigar y revisar cualquier querella sobre inmigración que tenga que ver con las acciones de una agencia pública o empleado que presuntamente haya violado o dejado de hacer cumplir las disposiciones de las leyes migratorias.

*Con información del periódico hermano de MundoHispánico, The Atlanta Journal-Constitution.