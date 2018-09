Los hijos de Ángeles Rivera lloran todos los días por no ver a su papá, Isaías Vásquez. No lo abrazan desde diciembre de 2017.

El salvadoreño de 31 años fue detenido el 16 de ese mismo mes por las autoridades de la ciudad de Newnan (Georgia) luego de que presuntamente cometiera una infracción de tráfico menor.

Vásquez no contaba con licencia de conducir, por lo que acabó en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La peor noticia que yo pude haber recibido fue esa. Me escribió al WhatsApp y me dijo: ‘mi amor, me acaba de parar un policía, ora para que no me lleven'”, contó Rivera, pareja de Vásquez, y quien por temor a Inmigración prefirió no revelar su verdadero nombre en este reportaje.

“Y yo le pregunté: ¿por qué te paró? Me dijo: ‘porque pisé la línea que está en la carretera. Es su palabra contra la mía'”, narró la mujer.

De acuerdo con la familia, a pesar de haber pagado la fianza, ya era muy tarde pues el hombre ya había sido entregado a ICE.

“Dos horas después de pagar la fianza tratamos de sacarlo de allí. Resulta que él ya estaba en ‘hold’ de ICE . Ya ahí empezó todo. La lucha de mi hermano…”, agregó Ana Vásquez, su hermana mayor. “Quisimos sacarlo de la cárcel, pero ya era imposible”, lamentó la mujer.

Desde entonces, la detención del salvadoreño ha sido una de las mayores preocupaciones de la familia. Un viacrucis que les ha robado la paz y que los mantiene en vilo conforme avanza el tiempo.

