No hay un solo día en el que la mamá de David Javier Álvarez Reyes no piense en él. Sus fotos, sus cosas, e incluso su gorra permanecen aún intactas en la vivienda de la familia residente en Lilburn (Georgia).

Así ha sido desde el pasado sábado 30 de septiembre de 2017, cuando el joven de 22 años desapareció, tras presuntamente terminar un turno de trabajo en una tienda de telefonía móvil en el condado de Gwinnett.

Según sus familiares, al día siguiente vieron el auto de Reyes, que sí estaba estacionado frente a la residencia, con los asientos ‘estirados’. Pero no había rastro del joven.

“En su trabajo dicen que hizo el turno, pero nosotros no podemos confirmar eso”, explicó Alma Morales, hermana mayor del joven.

Pero lo doloroso no fue la desaparición de Álvarez Reyes, sino su muerte. Un suceso que ha roto el corazón de sus cinco hermanos, su hija pequeña y sus dos padres, quienes llevan más de 30 años viviendo en el país.

De acuerdo con las autoridades del condado de Rockdale, el cuerpo del joven de 22 años fue hallado dos semanas después -el 12 de octubre de 2017- flotando en el lago Rockaway, en dicha localidad, con un balazo. A unas 18 millas, al sur de la ciudad de Lilburn.

“Se recibió una llamada de un individuo, indicando que ‘un amigo’ estaba pescando en el lago cuando vio el cuerpo flotando en el agua. Dijo que se trataba de un hombre hispano que tenía una camisa amarilla. Fue entonces cuando nos personamos al lugar”, detalló el reporte policial.

Hoy, la familia Álvarez Reyes busca respuestas. Busca razones. Busca de alguna manera, que se haga justicia. Obtener una explicación que puedan ofrecerle a la pequeña hija que el joven dejó huérfana.

¿Quién mató a David Javier Álvarez Reyes? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué razones llevaron a su desaparición y posterior muerte? ¿Por qué ya no está?

Según su hermana mayor, no hubo indicios o razones que pudieran provocar su deceso de esa manera.

“Nosotros no nos explicamos las razones de su muerte. Ha sido súper difícil. Porque siempre queda ese vacío… Ese deseo de saber qué tenía el futuro para él, y qué tenía él para el futuro. Porque él era una persona llena de sueños, lleno de mucha alegría”, contó con el corazón en la mano Morales.

La investigación aún está en proceso, por lo que es muy poco lo que las autoridades pueden decir. De hecho, es una de las razones por las que el resto de la familia prefiere mantener sus rostros en el anonimato, por temor y para evitar cualquier tipo de represalias por parte del o de los posibles autores de la muerte del joven.

“Nunca vimos un indicio de una mala relación o depresión. Él era trabajador, era muy buen padre. Agarró un segundo trabajo para poder darle una gran fiesta de cumpleaños a su niña. Ya le había comprado un vestido a su hija (para la celebración). El solo hecho de no regresar esa misma noche ya era algo fuera de lo normal”, contó una de las hermanas menores de la familia.

Pero quizá, el dolor más profundo lo sienta la madre de Álvarez.

“Yo no existo en esta vida desde que él no está. Ya no sé ni cómo decirle a ‘esto’… Mi corazón y mi mente no se valen para nada”, dijo la mujer.

“Entiendan esas personas que, como madre, no es fácil pasar esto que estoy pasando. Más que todo espero la justicia de Dios, más que la del mundo”, agregó.

El dolor es, sin duda, una constante con la que la familia ha tenido que convivir a diario.

“Es difícil hablar de él en tiempo pasado… Siempre fue un chico que se comunicaba. Era muy alegre, y definitivamente, el centro de atención. Él no era nada penoso, al contrario, sacaba a uno de su ensimismamiento y uno se sentía con esa confianza que él mismo tenía. Se vestía con colores fuertes y tenía su mismo estilo”, recordó su hermana menor.

De acuerdo con la familia, David trabajaba en una panadería, en un restaurante y cuando había turno, en un Metro PCS del condado. “Era muy trabajador”, coincidieron quienes más le querían.

Respecto a la posibilidad de tener amigos en el área de Rockdale que pudieran ofrecer más información, la familia los desconoce. “Lo que nosotros sabemos es que él no tenía amigos en esa área”, destacó su hermana pequeña.

La joven contó que posiblemente, y según le explicaron las autoridades, Álvarez Reyes llevaba las dos semanas de desaparecido, muerto. Todo por el estado en el que se encontró el cuerpo.

“Como llevaba ya dos semanas desaparecido, ellos creen que posiblemente todo ese tiempo, ya estaba muerto”, afirmó la joven.

Ante el desconsuelo, la familia hizo un importante pedido a la comunidad.

“Si hay alguien que posiblemente tiene conocimiento de qué le sucedió a David, si han escuchado algo, si han visto algo, que por favor hablen. Que piensen en mis papás, en su hija, en nosotros como sus hermanos… Que por favor hablen, que digan algo llamando a la policía. Puede ser una llamada anónima. Si tienen el teléfono de alguno de nosotros como familiares nos pueden escribir o llamar de manera anónima”, imploró la hermana menor de Álvarez.

Alma, su hermana mayor, también se unió al pedido. “Me gustaría hacerle un llamado a toda la comunidad latina: si alguien pudiera tener información que pueda ser de ayuda para el caso de mi hermano, se los agradecería. Que vinieran y se comunicaran. Que nos ayudaran a encontrar respuestas al caso de mi hermano”, pidió.

Si usted o alguien que usted conoce, tiene pistas o información que pueda ayudar a esclarecer el caso de Álvarez Reyes, puede llamar a la oficina del Alguacil del Condado de Rockdale al 770.278.8188. El investigador que lleva el caso se apellida Smith.