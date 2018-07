Un familia latina de Tennessee fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando estaban por salir de su vecindario.

Los oficiales federales buscaban a Óscar Pérez, un ciudadano hondureño que hace un par de años fue arrestado por manejar intoxicado.

El centroamericano cumplió con todo lo establecido por la ley: pagó sus multas y su tiempo de libertad condicional.

Sin embargo, para ICE, el hecho de haber cometido ese delito ya es suficiente razón para expulsarlo del país, pues lo considera un peligro para la sociedad.

Cuando López salió de su hogar para el trabajo en compañía de su hermano, su esposa y sus dos hijos, fue rodeado por varias camionetas particulares con luces y sirenas como las de la policía.

López se detuvo de inmediato y fue cuando se dio cuenta que eran oficiales de Inmigración. El desagradable encuentro quedó grabado por uno de los ocupantes del vehículo.

Los oficiales comenzaron a exigirle que se bajara del auto pero este les pidió que le mostraran una orden de arresto en su contra.

“No necesito una orden para arrestarte. Hoy tú vas a irte con nosotros”, le respondió uno de los agentes.

“Pero mis hijos están aquí”, le dijo el desesperado padre. “No me importa… si no te bajas por las buenas no te vamos a dar una fianza para que puedas salir”, le replicó tajante el oficial.

Tras varios minutos de debate, donde la tensión era evidente en ambas partes, hubo hasta malas palabras por parte del conductor.

“Entiende, no me voy a bajar y no me van a arrestar. Yo tengo permiso de trabajo y Seguro Social, estoy legal aquí”, le aseguró.

A final, López no tuvo más remedio que acatar las órdenes, pues llegaron policías locales y se lo exigierion.

El hondureño y su acompañante se encuentran recluido en un centro de detención en Louisiana, a la espera de ser deportado.

La pareja de López, que también fue interrogada sobre sus estatus migratorio, se salvó de la detención porque no podían dejar a los hijos solos.