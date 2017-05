Falleció Gregg Allman, estrella del rock sureño

En su casa en Savannah y a los 69 años, falleció Gregg Allman, líder del grupo musicial The Allman Brothers Band quien impuso y popularizó el denominado “Southern rock”, rock sureño, un ritmo que mezcla la música country-blues-rock.

Junto a su hermano Duane, fundó The Allman Brothers y le dio un gran empuje al rock sureño que se expandió por el mundo, incluyendo América Latina.

Allman era el vocalista principal, tocaba el órgano y también compuso grandes éxitos como Whipping Post, It’s Not My Cross to Bear y Midnight Rider. Fue incluido en 1995 en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Fue esposo de la estrella de cine Cher y padeció la enfermedad Hepatitis C que ameritó un trasplante de hígado. Al parecer, fue el cáncer de hígado el causante de su muerte.

A principios de este año, Allman canceló todas sus actuaciones para 2017 y su último espectáculo en vivo fue en en octubre pasado, en el Festival de Laid Back en el Anfiteatro de Lakewood.

Con información de ajc.com