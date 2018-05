Un niño hispano de tan solo trs años fue tratado como “criminal” públicamente en un complejo habitacional del área metropolitana de Atlanta por ser latino, denunció su madre.

Doselina Galván dijo que su pequeño Yahir Hernández fue acusado en público de haber encendido un carrito de golf, chocar un automóvil estacionado en unas oficinas administrativas y luego escapar junto a su madre.

“Estábamos en la parada de autobús cuando una de las trabajadoras de los apartamentos le empezó a gritar a mi hijo que él era el culpable, mientras que lo señalaba con el dedo”, dijo Galván al recodar lo que catalogó como un “bochornoso episodio”.

Galván indicó que la trabajadora llamó a la policía para tratar de intimidarla por su estatus migratorio. La mujer no conoce la identidad de la presunta agresora.

“Todas las otras madres corrieron (de la parada de autobús)”, dijo. “A mí no me dio miedo, me quedé allí porque estaba furiosa por lo que querían hacer con mi hijo”.

La mujer, de origen mexicano, denunció que el personal de los apartamentos La Vista Crossing la intentó presionar para que firmara un documento donde aceptaba que su hijo era el responsable del accidente, a lo que se negó rotundamente.

“Me amenazaron diciendo que tenían las huellas de mi hijo en el volante del auto, un video y, además, que mi hijo había reconocido que fue él, cuando ni siquiera dice frases completas”, dijo Galván, quien les exigió presentar las pruebas, acción que nunca ocurrió.

Luego, la policía llegó al lugar, pero no se presentó ningún cargo contra el menor o la madre, apuntó Galván.

“Mi esposo dijo que si mostraban el video (donde se viese) que sí fue mi hijo, él pagaba todo, pero no lo hicieron. Simplemente querían un culpable para que el seguro pagara”, comentó la denunciante.

Un equipo de MundoHispánico intentó obtener la versión de los administradores del complejo habitacional, pero no hubo respuesta.

Alterada, una de las trabajadoras del complejo habitacional, quien no nos dio su nombre, exigió a nuestro reportero salir de las instalaciones del complejo de departamentos donde ocurrió el accidente de inmediato.

“No tengo por qué darte ninguna información porque tú no estás en el contrato de arrendamiento, debes irte”, exclamó.

Galván aseguró que los carros de golf son dejados frecuentemente con las llevas pegadas en el estacionamiento, algo que nuestras cámaras pudieron corroborar.