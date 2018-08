César Antonio Guzmán Alvarado abraza a su esposa Yazmín Torres y aún no se lo cree. La felicidad en su hogar es palpable y da la sensación de que el gran peso que les oprimía se desvaneció por completo.

Eso era imposible hace cinco semanas, cuando Guzmán tan solo podía ver a su esposa a través de un cristal en la sala de visitas del Centro de Detención de Inmigrantes de Stewart.

Por eso, este pasado viernes 24 de agosto, cuando el ‘oficial deportador’ tocó la reja de la celda de Guzmán para decirle que se iba, este no se lo creyó.

“‘Te vas. Te vas para tu casa. Si tienes alguien que te recoja, llámale. Firma este papel y las puertas las tienes abiertas’”, le dijo. Para mí fue una bendición, porque de ahí nadie sale si no es para su país o para ver a un juez”, narró Guzmán.

El salvadoreño de 31 años fue liberado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que fuera detenido el 17 de julio en una gasolinera.

Su arresto sucedió en cuestión de minutos. Según contó la esposa de Guzmán, todo comenzó cuando el hombre salió a trabajar como de costumbre esa mañana de julio.

El salvadoreño se detuvo en una estación de gasolina en la localidad de Peachtree City, ubicada al suroeste de Atlanta, para comprar unos refrigerios. Sin darse cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, sus llaves quedaron dentro de la ‘troca’ en la que viajaba con sus compañeros.

“Mientras él estaba intentando abrir el carro, se acercó un oficial (de la policía local) y César le preguntó si podía ayudarlo. El oficial entonces le pide la identificación y él se la da. Es su ID de El Salvador”, narró Torres.

De acuerdo con la mujer, en ese momento, el oficial detuvo a Guzmán porque tenía una orden de deportación previa que desconocían.

El reporte policial indica que, al pedir ayuda, Guzmán tuvo que llenar un formulario que la policía pide antes de abrir cualquier vehículo. Una vez el oficial colocó los datos de Guzmán en el sistema de su patrulla, este mostró que Guzmán tenía una orden de arresto de ICE por no haberse presentado a una corte de Inmigración.

Guzmán, que lleva unos 12 años en el país, fue arrestado de inmediato y trasladado a la prisión del condado de Fayette, donde prácticamente lo estaban esperando los oficiales de Inmigración para llevarlo al Centro de Detención de Stewart.

“Dado su poco tiempo en la cárcel del condado, el proceso de registro no se pudo completar, por lo que no se le ofreció la oportunidad de hablar con su consulado”, sostuvo el reporte con fecha del 17 de julio.

Este medio preguntó a las autoridades de Peachtree City si estaban cooperando con ICE bajo algún tipo de iniciativa como el 287 (G), y uno de sus portavoces dijo que “desconocía de lo que se trataba el programa”, que Guzmán había sido detenido por la orden de arresto que había emitido Inmigración y que constaba en sus récords.

La situación mantuvo en vilo a la familia de Guzmán durante esas cinco semanas.

“La desesperación era inmensa. Salí hasta donde él estaba detenido. Llamé a la comisaría donde se lo habían llevado. Toque todas las puertas. Fue bien difícil y todavía es difícil. Nunca pensé que me iba a tocar. Lo veía en la televisión. Me daba pena y pensaba que yo nunca iba a pasar por eso”, lamentó Torres.

La mujer, que es ciudadana estadounidense, contó que recién planificaban comenzar con el proceso de solicitar la residencia permanente del salvadoreño.

“ICE se lo llevó el mismo día. Primero para Atlanta y finalmente para Stewart. Esos días no pude dormir. El desespero fue grande. Nosotros somos creyentes y Dios me ha dado la fuerza porque vivir esta situación no es fácil. Y sé que no soy la única”, agregó la mujer.

La detención de Guzmán no era lo que más angustiaba a su familia. Si no, su estado de salud. Al salvadoreño se le diagnosticó un tumor cerebral hace dos meses y aún no había comenzado a recibir tratamiento.

“Nos enteramos de su tumor hace como dos meses. Él sufrió un accidente de auto y tras varios estudios descubrieron que tenía una masa en el cerebro. Entonces, lo que tiene es un tumor cerebral y aún no había comenzado sus tratamientos”, lamentó Torres mostrando sus récords médicos.

La condición médica de Guzmán era un hecho que desconocían las autoridades de Inmigración, según explicó el mismo detenido. Y no fue hasta hace una semana, cuando este medio comenzó a indagar en su caso, que en la enfermería de la prisión le preguntaron si tenía dicho padecimiento.

De hecho, la familia cree que esa fue una de las razones para su liberación.

Mientras estuvo detenido, MundoHispánico contactó con ICE para obtener alguna reacción al respecto y saber si Guzmán podría recibir tratamiento en la cárcel. Bryan Cox, portavoz de dicha agencia para la región sureste del país, indicó que “las reglas de privacidad le prohibían hablar de cualquier cosa que tuviera que ver con el tratamiento médico de Guzmán”.

Cox dijo además que el caso del salvadoreño estaba bajo apelación en los tribunales y que ICE estaba esperando el resultado de la decisión de ese fuero.

Pero para la familia de Guzmán, el tiempo avanzaba y cualquier explicación era poca.

“Estaba desesperada. Me levantaba todos los días esperando una llamada. No sé… Todas las mañanas me levantaba pidiéndole a Dios que hiciera un milagro. Ahí dentro se alimentan mal, los tratan peor que a los criminales, las camas son un desastre”… manifestaba Torres días previos a la liberación de Guzmán.

Por su parte, el Consulado de El Salvador en Atlanta dijo que había contactado a las autoridades de Inmigración para indagar sobre el estado de salud de Guzmán.

“Solicitamos una conversación vía telefónica con el sr. Guzmán. A la fecha no hemos recibido toda la información solicitada. Únicamente sabemos que tiene una orden de deportación final desde el 11 de mayo de 2006, y que a principios de agosto de este año, sometieron un paro de deportación, del cual a la fecha no se tiene una respuesta. Por ello, el sr. Guzmán no puede ser retornado a El Salvador”, sostuvo en una declaración por correo electrónico la cónsul Lucía Ventura.

Hoy, a Guzmán le queda un largo proceso ante las autoridades de inmigración pues debe presentar evidencia de su tratamiento, asistir a varias audiencias en corte y citas con ICE y pedir un amparo de deportación.

Pero para él, eso no es nada. “Si tengo suficiente fe en Dios y a mi familia de mi lado, todo es posible”.

