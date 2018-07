Por más de una década Felix Baizabal, un reconocido artista mexicano que radicaba en EE.UU., se mantuvo alejado de los problemas legales, pero de nada le sirvió.

Y es que Baizabal, de 33 años, fue arrestado en el restaurante donde trabajaba en la ciudad de Georgetown, Carolina del Sur, y luego deportado.

Las autoridades locales allanaron el lugar tras recibir información de que en ese negocio estaban vendiendo medicamentos sin prescripción médica.

Los oficiales iban por Roberto García, propietario del establecimiento, pero también se llevaron a varios de los empleados, pues vendieron antibióticos a policías encubiertos. En el operativo también cayó el mexicano.

Los detenidos pagaron sus respectivas fianzas y fueron liberados, con excepción de Baizabal, que pasó a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) porque era indocumentado.

Ese fue el comienzo de su pesadilla, según contó Baizabal a MundoHispánico, ya que pasó recluido en el Centro de Detención de Stewart (Georgia) por más de dos meses hasta que esta semana fue deportado a su natal Morelos, (México) tras 15 años en Estados Unidos.

“Fue injusto, porque yo solo cumplía con mi trabajo de ser cajero con lo que me ganaba el pan de cada día, pero el dueño no quiso enfrentar los cargos que le correspondían y a mí también me tocó pagar el precio”, aseguró Baizabal.

TE VA INTERESAR: Arrestan a joven hispano porque intentó huir de la policía

Ironías de la vida

La rutina diaria de Baizabal se limitaba de la casa al trabajo y viceversas, pues en su hogar tenía todo para hacer lo que a él le apasiona: pintar.

El mexicano es tan bueno para al arte que sus pinturas han sido expuestas en museos y en importantes eventos culturales.

De hecho, la mayoría de sus cuadros tenían que ver con el tema de la inmigración. Por años, Baizabal retrató la vida de inmigrantes en este país, sin imaginarse que un día él tendría su propia historia que contar.

Esas pinturas han sido expuestas en actividades cívicas y consulares, mientras que otras continúan expuestas en el Museo de Arte de la ciudad de Columbia.

La familia de Baizabal trató a toda costa de probarle a Inmigración su buen carácter moral, pero tras gastar miles de dólares en abogados nada pudieron hacer para evitar su deportación.

Asegura que lo único que le recomendaban era aplicar para asilo político, pero decidió no mentirle al Gobierno. En su país no es ningún perseguido, pues se vino cuando era un adolescente y no por miedo, sino huyendo de la pobreza.

Tras varias semanas como prisionero, “sin sentir el aire fresco, alimentándose y durmiendo muy mal y rodeado de exconvictos de delitos graves”, Baizabal contó a MundoHispánico que prefirió firmar su salida voluntaria.

“Es difícil cuando entras en el túnel de la deportación y el sentir cuando tus sueños se hacen pequeñitos, hasta que los ves desaparecer. Pero cuando ya sientes que todo está perdido, ves esa luz, que son los brazos de tu madre que te está esperando al otro lado, en la tierra que te vio nacer”, dijo Baizabal.

De acuerdo con el mexicano, ahora mismo está viviendo una lucha interna.

“Muchos sentimientos encontrados, se siente como si andas flotando fuera de tu cuerpo. Se siente la emoción de ver a tus padres que no mirabas desde hacía mucho, sentirlos entre tus brazos y ver a tus hermanitos y a tu colonia que ya crecieron, pero a la vez te sientes incompleto porque extrañas a los que están al otro lado de la línea y te cuesta contar el dinero y asimilar el idioma, es algo inexplicable”, describió Baizabal.

El mexicano dijo que no pierde la fe de que ocurra un milagro y que un día pueda retornar al que considera su segunda patria, pues ha estado acá la mitad de su vida.