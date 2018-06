Un nuevo reporte puso en el ojo del huracán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y es que, según el informe, hoy más que nunca muchos prisioneros corren peligro de ser abusados sexualmente.

De acuerdo con el reporte de The Center for American Progress, ICE no está haciendo lo suficiente por garantizar la seguridad de los detenidos que son homosexuales.

La organización sin fines de lucro cita, como ejemplo, el caso de una salvadoreña que vino a este país en mayo de 2017 en busca de asilo político, supuestamente huyendo de una persecución por su orientación sexual.

La mujer fue recluida en el Centro de Detención de T. Don Hutto, en Texas, donde en noviembre de ese mismo año denunció que fue acosada y abusada sexualmente por un custodio de la compañía de seguridad privada CoreCivic.

ICE abrió una investigación al respecto, pero poco después la cerró bajo el argumento de que no pudieron corroborar nada y, de paso, bloqueó toda posible investigación futura relacionada con el mismo caso, denunció The Center for American Progress.

La entidad asegura que, para colmo, ICE no concedió la libertad a la denunciante y la expuso a seguir encerrada con el “abusador”, lo que la llevó a tomar una drástica decisión.

“Desesperada, en febrero de 2018, ella ingirió 51 pastillas de una vez en un intento de suicidarse y lo que hizo Inmigración fue aislarla por tres días en una celda”, señala el informe.

Finalmente, su abogado logró que su caso fuera revisado por un juez federal, que ordenó su liberación para que recibiera tratamiento psicológico.

“Esto es una evidencia clara de que los inmigrantes de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) que detenidos en las cárceles de ICE están expuestos a largos periodos de encierro revueltos con los demás internos y en alto riesgo de sufrir violencia sexual”, aseguró The Center for American Progress.

TE VA INTERESAR: Denuncian “horribles” condiciones fuera de oficinas de ICE

ICE rechaza las acusaciones

Inmigración dijo a MundoHispánico que las alegaciones de que están ignorando las denuncias de abusos sexuales y no haciendo lo suficiente para proteger a internos carecen de fundamentos.

La agencia federal aseguró que tiene reglas internas para garantizar la seguridad de los reclusos y que indaga a fondo cada caso.

Sin embargo, ICE sí reconoció que ha recibido reportes de abusos, pero que sostuvo que todos han sido debidamente investigados.

“En el año fiscal 2017 tuvimos aproximadamente 320,000 personas bajo nuestra custodia a nivel nacional, esto es igual a un promedio diario de 38,000 y nuestra agencia recibió 237 reportes de abuso sexual, 26 de ellas eran LGBT”, indicó a este medio Bryan D. Cox, portavoz de ICE en Atlanta.

Según Cox, los individuos que son identificados como homosexuales tras ser detenidos en la frontera, usualmente son entregados a ICE y enviados a la cárcel del condado de Cibola, en Milan, New Mexico.

“La decisión de trasladar a un preso depende de muchos factores, pero especialmente se considera su decisión basado en conveniencia. Algunos sí son colocados con los internos en general, pero los transgéneros en unidades especiales basado en su genero sexual”, recalcó el vocero.