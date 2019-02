Quizás apelando a la costumbre de los hispanos de no negar ayuda al prójimo y más cuando le ve la necesidad reflejada en sus ojos, dos mujeres presumiblemente latinas han plagado de tristeza y desdicha a varios hogares de Atlanta al engañar a personas y robarles miles de dólares tras convencerlas de que eran ganadoras de un billete de lotería, para lo cual demandaban su ayuda con el fin de obtener el dinero.

Tres hechos ocurrieron en días pasados en las ciudades de Chamblee y Norcross, en los cuales el denominador ha sido el mismo. Los responsables usan el mismo modus operandi -un billete falso de lotería- y han escogido a sus víctimas al parecer con suma precisión: mujeres hispanas que iban o salían de su trabajo y que caminaban hacia la parada del autobús.

Por un poco de dinero

El más reciente de los casos sucedió en las cercanías de la Buford Hwy. y la Clairmont Road, donde una inmigrante hondureña con 13 años en EE.UU. fue confrontada por una mujer mayor de 60 años. Salía de su trabajo, después de ocho largas horas. “Una señora flaquita se me acercó y me preguntó si conocía a unos abogados”, contó a MundoHispánico la hispana, que prefiere el anonimato por no tener documentos legales.

“Yo le dije que no, pero al momento se fue acercando una muchacha de unos 30 años y le preguntó por qué necesitaba a esos abogados. La señora le respondió que se había ganado un billete de lotería y necesitaba que ellos le ayudaran a sacarlo pues no tenía papeles, a lo que enseguida comentó que ella y yo podíamos serle de ayuda si no los encontraba”, recordó. Y entonces comenzó su suplicio.

Convencida de que ese día se ganaba unos cuantos miles de dólares por ayudar a una desconocida a cobrar un premio millonario de la lotería, la hondureña se montó en una van de color blanco que manejaba la joven. En el lugar donde abordaron a la señora timada y donde luego estacionaron para “ver cómo íbamos a hacer” no hay cámaras de seguridad, según comprobó luego MundoHispánico, algo que las mujeres sabían.

