Especial: Cuando “Hope“ es mucho más que esperanza

Lucy y Everardo tienen muchas historias para contar, pero no relatos simples o comunes, de los que quizás, día por día, se acumulan por el solo hecho de vivir; sino de personas a las cuales en el transcurso de los más recientes ocho años les han cambiado sus vidas, desde que decidieron poner el bien de los demás por encima del propio y más allá de crear una organización llamada Hope in Motion, dedicar todo el tiempo posible a ayudar a quienes más lo necesitan, y como debe ser, sin esperar nada a cambio.

Todo comenzó lejos de Georgia y cada uno por su lado. Ella, en Utah, él en California, donde finalmente el destino les unió y, sábado tras sábado, daban de comer a los desamparados en la ciudad de San José. ¨Eran unos veinte ´sándwiches´ al principio, con frituras, galletas y un pomo de agua¨, recuerda Everardo Juárez, quien no olvida el asombro de esas personas, que preguntaban con insistencia el por qué de semejante acto. ¨Queremos hacerlo y lo hacemos de corazón¨, era su respuesta.

Y así llegaron a Georgia, a la ciudad de Flowery Branch, en el condado de Hall, ¨donde no vimos personas sin hogar¨, comenta Lucy Gómez, cuyos deseos de ayudar le llevaron a redefinir la idea. ¨Buscamos nuevas formas de hacerlo y en una Navidad nos sumamos a las posadas, pero de una manera independiente¨, asevera. Para entonces, el matrimonio, ya con una niña pequeña a la cual proveer, tenía un nuevo propósito: asistir a familias con diversas necesidades.

Hope in Motion -Esperanza en Movimiento- es el proyecto que crearon y bajo su nombre ayudan a unas 50 familias en los Condados de Hall y Gwinnett, así como varias en México. También han donado a afectados por los huracanes Harvey en Texas y María en Puerto Rico. ¨Aunque no tenemos la forma 501 (c), para reconocernos oficialmente como una organización sin fines de lucro, decidimos formar y nombrar el proyecto pues muchas personas que deseaban ayudarnos querían saber a quién lo hacían¨, aclara Lucy.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >