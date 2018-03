Este lunes amaneció lluvioso y se pronostica que las condiciones del tiempo empeoren en la tarde y noche, cuando se espera que el área metropolitana de Atlanta experimente fuertes tormentas, con viento, granizo y posibles tornados.

The highest risk for severe is in red and has been expanded to include much of the metro. *We are all at risk today, but the highest risk is in red.* Damaging wind, large hail and isolated tornadoes are all possible. Live updates at Noon on Ch. 2 pic.twitter.com/es7tFUtaJJ

