El mini reportero de Mundo Hispánico entrevista al piloto Daniel Suárez

Alejandro Suárez, el mini reportero de Mundo Hispánico, entrevistó en exclusiva al piloto mexicano Daniel Suárez para conocer sobre su futuro en la pista y su pasión por los autos.

También conversaron acerca de su nuevo equipo y qué es lo que más le gusta a Daniel Suárez al competir en la serie Monster de NASCAR.

“Lo que más me gusta de las carreras es la competencia. Lo difícil que es ganar carreras, estar adelante toda la competencia contras los demás pilotos. Eso es lo que me ha apasiona y lo que he estado haciendo desde que tengo 10 años”, manifestó Daniel Suárez.

El piloto enfatizó que lo que más le gusta es ganarle a sus contrincantes y obtener trofeos.

“Todo el trabajo y dedicación se pagan de regreso cuando se ganan los trofeos”, apuntó el oriundo de Monterrey.

También indicó que conducirá tres autos con el número 41 en su nuevo equipo: Stewart-Haas Racing.

Por el particular reportero, Daniel Suárez se sintió sorprendido y expresó en su cuenta oficial en Twitter que ha sido la mejor entrevista que le han hecho en años.