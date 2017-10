El huracán Nate azotaría Atlanta con fuertes vientos y lluvia

El huracán Nate azotaría el área metropolitana de Atlanta (Georgia) con ráfagas con fuerza de tormenta tropical, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Según el pronóstico, Nate se desplazará por el noroeste del estado el domingo, por lo que se ha emitido una alerta de tormenta tropical para la zona, que incluye Atlanta.

Los vientos de tormenta tropical oscilan entre las 39 y 73 millas por hora.

10/7 6AM: Hurricane #Nate still expected to move across NW GA Sunday. Flash flooding, strong winds and tornadoes all possible. #gawx pic.twitter.com/URHGgzDEVh

Además de fuertes vientos, Nate puede provocar inundaciones y, posiblemente, tornados.

El sistema tropical se fortaleció en las últimas horas y se convirtió en un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, que mide la intensidad de estos fenómenos.

Nate se adentra hoy en las cálidas aguas del Golfo de México después de causar más de 20 muertos en Centroamérica.

Katie Walls, meteoróloga de WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, indicó que el mayor impacto de Nate lo sentirán los suburbios del noroeste de Atlanta y las zonas montañosas del estado.

En algunas áreas podrían caer más de tres pulgadas de lluvia.

Los condados que se encuentran bajo “vigilancia de tormenta tropical” son: Bartow, Carroll, Catoosa, Chattooga, Cherokee, Clayton, Cobb, Coweta, Dade, Dawson, DeKalb, Douglas, Fannin, Fayette, Floyd, Forsyth, Gilmer, Gordon, Gwinnett, Hall, Haralson, Heard, Lumpkin, Murray, North Fulton, Paulding, Pickens, Polk, South Fulton, Towns, Troup, Union, Walker, White y Whitfield.

Tropical storm watch for N GA along and west of I-85 — greatest impacts will be NW suburbs and mountains. @wsbtv pic.twitter.com/dREgdiW6Aa

— Katie Walls (@KatieWallsWSB) October 7, 2017