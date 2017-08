El Gran Eclipse Americano del siglo tan esperado en Estados Unidos, será el primer eclipse solar en atravesar el país de costa a costa desde que el automóvil fue inventado y esta a solo unos días de suceder.

Por lo tanto aquí te presentamos cinco consejos que el AAA esta ofreciendo para mantenerte seguro si te encuentras en la carretera durante el eclipse.

Map of Google searches for 'solar eclipse' beautifully mirrors the path of the eclipse itself. https://t.co/pHEiHgOmMH pic.twitter.com/ZAAx1NxZd3 — Corey S. Powell (@coreyspowell) August 2, 2017

1. Mantén tus luces del carro encendidas

Recuerda mantener las luces de tu auto encendías, ya al momento del eclipse el cielo se oscurecerá por unos minutos y recuerda que no serás el único en la carretera.

Learn how to use #ArcGIS to be better prepared for #publicsafety issues related to the #SolarEclipse. Webinar Aug 1 https://t.co/Bd6fgPGf3O pic.twitter.com/vU8jf2lc3R — Esri (@Esri) July 30, 2017

2. Baja los protectores de sol del carro para cubrir tu vista del sol

Si vas manejando asegúrate de bajar tus protectores solares del carro para que protejas tus ojos de la luz del sol.

3. No uses gafas de eclipse mientras conduces

No uses gafas de eclipse, ya que estos son muy oscuras y solo están diseñadas para ver el eclipse, no para manejar. Ten en consideración que si usas gafas protectoras de sol no te protegerán si piensas bien el eclipse.

4. No intentes tomar fotografías o video del eclipse mientras conduces

Al ver o fotografiar las fases parciales de un eclipse o la fase máxima de un eclipse, debes utilizar un filtro solar, de lo contrario puede causar lesiones oculares, según Hiawatha World.

Por otro lado, tomar fotografías puede distraerte de ver el camino por el que conduces.

What focal will you choose for the @AmericanEclipse? Read my article about photographing #eclipse2017: https://t.co/DVhq0t6Qie pic.twitter.com/jDor6477qq — Alex Conu (@AlexConu) August 3, 2017

5. Si deseas ver el eclipse detén tu auto y estaciónate en un lugar seguro

Si deseas ver el eclipse, salte de la carretera y estaciónate en una área segura lejos del trafico y ponte las gafas especiales para poder ver el eclipse directamente, reportó abc 13.

Según la NASA, durante un eclipse solar, no se debe mirar directamente al sol sin protección excepto durante el breve tiempo de la totalidad del fenómeno celeste pues de acuerdo con científicos, mirarlo podría provocar ceguera.

Lo que debe saber sobre el eclipse total del próximo 21 de agosto (VIDEOS)

6. Pon atención en tu carril

Ponte alerta a la posibilidad de que los conductores distraídos se desvíen hacia tu carril y porque pueden provocarte un accidente.

7. Ten consideración con los peatones

Ten cuidado con los peatones ya que muchos estarán caminando con los ojos puestos en el cielo.