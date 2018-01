Varios distritos escolares en el estado de Georgia anunciaron la cancelación de sus clases para el día de mañana, jueves 18 de enero.

Y es que, aunque la nieve dejó de caer, los meteorólogos informaron que mucha de la que está acumulada no se derretirá aún dadas las bajas temperaturas, lo que representa un gran peligro en las carreteras.

Aquí un listado de los distritos que permanecerán cerrados también mañana. Además, recomendamos regrese a esta página constantemente pues podrían anunciarse más cierres para mañana y desde MundoHispánico estaremos actualizando la información:

Escuelas Públicas de Atlanta

Alert: All APS schools as well as district office to remain closed Thursday, January 18. pic.twitter.com/ly9Z4kCv7O

— ATL Public Schools (@apsupdate) January 17, 2018