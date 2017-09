Distritos escolares de Georgia suspenden clases el jueves

Los distritos escolares de los condados de DeKalb, Hall y Lumpkin, así como el de la ciudad de Gainesville, anunciaron hoy que los colegios permanecerán cerrados el jueves 14 de septiembre debido a los daños que provocó la tormenta tropical Irma.

All schools & offices in the DeKalb County School District will remain closed on Thurs. Sept. 14, 2017. Employees are not to report to work. pic.twitter.com/sisf4rUuTA

Los condado de DeKalb y Fulton declararon hoy estado de emergencia para obtener más ayuda federal y estatal para lidiar con los daños provocados el lunes por la tormenta tropical Irma, que mató a tres personas y que dejó a miles sin electricidad.

Georgia Power informó hoy que espera restablecer la energía eléctrica de casi la totalidad de sus clientes a más tardar el domingo. La empresa estima que unos 150,000 abonados en el área metropolitana aún se encuentran sin el fluido tras el paso de Irma.

Here is an update on estimated restoration times. Thank you for your patience and understanding. Click image for more. #HurricaneIrma pic.twitter.com/V4l16pPsIP

