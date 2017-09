Distritos escolares anuncian sus planes para el miércoles

Las escuelas del área metropolitana de Atlanta evaluaron el martes los daños causados por la tormenta Irma y determinaron así cuando reanudarían las clases, que fueron canceladas el lunes y martes.

Las Escuelas Públicas del Condado de Clayton y el Distrito Escolar de DeKalb fueron los primeros en anunciar que no tendrían clases el miércoles. Luego lo hizo el condado de Gwinnett.

Clayton explicó que tenían preocupaciones sobre la seguridad en las carreteras y la falta de energía eléctrica.

Gwinnett County Public Schools will be closed on Wednesday, September 13, due to power outages we are still… https://t.co/8vA4BXTAf9 — Gwinnett Co. Schools (@GwinnettSchools) September 12, 2017

Por su parte, DeKalb reportó que casi la mitad de sus estudiantes están sin luz y que podría tomar días para que el servicio se restablezca en sus vecindarios.

Además, 23 escuelas tienen problemas severos en los techos, algunos por árboles caídos, dijo el distrito en comunicado.

Atlanta Public Schools (APS) anunció que sus escuelas permanecerían cerradas el miércoles.

Más de 30 escuelas de APS se quedaron sin electricidad y la superintendente Meria Carstarphen expresó preocupación acerca de los alimentos perecederos y la leche.

El Distrito Escolar de Fulton también anunció que sus escuelas permanecerían cerradas debido a que muchos de sus estudiantes no tienen servicio eléctrico.

Otros están listos para reanudar las clases

Algunos distritos escolares anunciaron el martes que están listos para recibir a los estudiantes el miércoles.

Marietta Public Schools reabrirá luego de revisar todos sus edificios, autobuses y tecnología, dijo su portavoz Tammy Garnes.

El Distrito Escolar de Cobb también reanudará clases el miércoles en horario regular. Este sistema de escuelas revisó sus 112 planteles y están en condiciones para recibir a sus estudiantes, dijo el portavoz John Stafford.

All Cobb County School District Schools will reopen Wednesday, September 13, on a normal schedule. — Cobb County Schools (@CobbSchools) September 12, 2017

La portavoz del Distrito Escolar de Cherokee, Barbara Jacoby, dijo que las clases se reanudarán el miércoles.