Una alerta de tormentas en varios condados, incluyendo gran parte del área metropolitana de Atlanta ha hecho que los distritos escolares comiencen a cancelar sus actividades extracurriculares esta tarde.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de EE.UU. , desde esta tarde hasta la madrugada se pronostican tornados, granizo, ráfagas de viento de más de 60 millas por hora y relámpagos frecuentes.

Updated graphic for today with UPGRADED severe potential. Severe weather will impact the area this afternoon and tonight, with #damagingwinds #largehail and a few #tornadoes possible. In the five-tier severity index, we're at a number 3 and 4! Prepare now! #gawx pic.twitter.com/Qp312XSh5k

— NWS Atlanta (@NWSAtlanta) March 19, 2018