Dan pases de por vida a familia de bebé hispano que nació en Six Flags (VIDEO)

La familia de Crusita Bello ya no tendrá que pagar las entradas para divertirse un rato cuando quiera ir al parque de atracciones Six Flags en Georgia.

Y no es que hayan comprado algún tipo de membresía especial ni mucho menos. No. La razón del privilegio tiene dos meses y medio de edad y se llama Matthew Villanueva Bello.

Se trata del primer niño hispano que ha nacido en el parque de atracciones ubicado en Austell.

El alumbramiento ocurrió en la misma clínica de primeros auxilios, a finales del mes de julio, asistido por los paramédicos de las instalaciones.

De acuerdo con Bello, su día transcurría con normalidad.

“Yo primero fui al parque de agua y le dije a mi hija: ‘mami, vete a decirle que vengan porque me duele mucho el vientre y no sé qué me pasa’. Para que mi hijo me lleve al hospital”, dijo Bello, quien apenas tenía siete meses de embarazo en ese entonces.

Fue entonces cuando personal de emergencias se acercó a la mujer y la llevó a la clínica que está en el lugar.

“Estaba dando rondas cuando me encontré con la mujer, que me dijo que no se estaba sintiendo bien y que si había alguna manera de que se le devolviera el dinero y traer a su hija otro día. Hablamos un poco y ella me dijo que estaba embarazada de 33 semanas pero que no se estaba sintiendo bien”, explicó Wendy Marllow, paramédica del parque.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >