Una mujer en Georgia denunció haber recibido en un restaurante Panera Bread un recibo de cuenta con un insulto luego de regresar una orden.

La clienta, que decidió permanecer anónima, dijo a WSB-TV, televisora hermana de MundoHispánico, que todo ocurrió cuando pidió cambios en una ensalada. Dijo que el empleado los hizo, pero que le entregó el recibo con la expresión “estúpida pe****”.

An insult printed on a woman’s receipt at a local restaurant. The story coming up @ 11:10ish @wsbtv. pic.twitter.com/s9CPowlptb

— Nefertiti Jáquez (@NefertitiWSB) September 1, 2017