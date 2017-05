La cita para salir a patrullar la frontera era a las ocho de la mañana. Habíamos quedado de vernos en el cuartel de Border Patrol en la ciudad de Ajo, Arizona, pero mientras desayunábamos antes, una llamada nos interrumpió.

“Hay un emergencia. Debemos hacer un rescate, voy por ustedes”, nos dijo el portavoz de la agencia federal y en menos de cinco minutos ya estaba al frente nuestro.

Avanzamos como media hora por la Interestatal 10, hasta que llegamos a un punto donde nos tocó salirnos y adentrarnos en el desierto.

Esa zona era territorio militar, donde la fuerza aérea practica su tiro al blanco desde el aire y esporádicamente realiza bombardeos.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza tuvieron que llamar a la milicia para dejarles saber que estarían en su área llevando a cabo un operativo de rescate y de esa manera evitarnos una desagradable sorpresa. Una vez obtuvieron la luz verde, avanzamos con rumbo a un montón de montañas que teníamos frente a nosotros.

El terrero era terrible. Evidenciaba que nunca había sido transitado por ningún vehículo. Los cerros se veían cerca, pero recorrimos más de una hora y nada que llegábamos.

En el camino me contaron los oficiales que la noche anterior recibieron informes de que alguien hizo una fogata y que cuando un guardia de seguridad del Ejército salió a investigar, ya el fuego se había apagado y no pudo encontrar a nadie.

En la mañana la persona volvió al mismo punto y escucho gritos, pero tampoco encontró a nadie. Nunca supo exactamente de donde provenían porque el eco era demasiado confuso y el aire igual.

Sin embargo, eso más el fuego de anoche, sabía que no podía ser irreal, así que dio parte a la Patrulla Fronteriza, que de inmediato le dio la importancia debida a la alerta.

El helicóptero comenzó a patrullar y divisó un pequeño reflejo en el suelo. Al acercarse más, se dio cuenta que había alguien sentado en el suelo moviendo sus manos, así que le mandó las coordenadas a las unidades en tierra, en una de las cuales iba yo.

Íbamos siguiendo el brillo del helicóptero y cuando finalmente llegamos, este se fue a cargar más combustible. Para ese instante ya Kevin, el joven inmigrante oriundo de Honduras que se vino al norte en busca de un futuro mejor, ya estaba siendo atendido por los agentes federales.

Le dieron agua y comida. Al recuperarse comenzó a implorar que fueran a buscar a los otros tres que venían con él. Dijo que estaban muriendo por falta de agua y comida tras ser abandonados a su suerte por el coyote y que por eso se les había adelantado para ayudarles.

A como pudo Kevin les dijo la ruta que recordaba y fueron a buscarlos, pero no tuvieron frutos. Los agentes me dijeron que era muy probable que estuviera completamente desorientado y les creo, porque el joven catracho de 23 años me dijo que unas horas antes de que lo encontraran estaba hablando solo, porque veía a amigos y familiares a su lado, pero que de repente caía en cuenta de que era alucinación.

Después de cinco días sin comer ni beber lo entiendo, pues yo que apenas tenía unas horas ahí ayudando a buscarlo, ya me sentía sin fuerzas y con la cabeza y cuerpo calientes de aguantar tanto sol.

Los oficiales decidieron no darse por vencido y ampliaron la búsqueda de los demás. Llamaron al helicóptero de nuevo y hasta a pie subieron cerros. Fueron varias horas así, hasta que ocurrió algo que nadie se esperaba.

La camioneta en donde transportaban a Kevin se atoro en el suelo. El agente Camacho maniobro a como pudo para sacarla, pero le fue imposible.

La camioneta donde yo iba junto con el agente Paco era la más inmediata y salimos en su auxilio.

Nos bajamos, hasta yo hice lo poco que pude por sacar arena de las llantas, pero no pudimos. De repente, comenzamos a sentir más caliente de lo usual y a ver humo.

“Fuego, fuego”, grito Camacho y trató de abrir la camioneta para sacar las armas y municiones que tenía en el interior, mientras que el agente Paco luchaba por sacar a Kevin de la camioneta al mismo tiempo que me gritaba que me alejara, puesto que él era el responsable de mi seguridad.

No le hice caso, seguía a solo unos metros, estaba angustiado al ver las llamas debajo de sus pies. Fueron segundos que jamás olvidare.

Sacaron a Kevin y siguieron luchando por recuperar las armas. El muchacho no podía caminar bien debido a su debilidad y decidí echarlo en mi hombro y correr para alejarnos del carro porque pensé que iba a explotar.

Al volver mi vista atrás, note que los dos oficiales venían corriendo desesperados por sus vidas. Uno de ellos alcanzó a quemarse las manos.

Cuando los cuatro corríamos a la otra patrulla, las balas comenzaron a dispararse. Fueron muchas, así que subimos a la camioneta y nos alejamos a toda prisa.

15 minutos después volvimos y ya el auto estaba carbonizado. Tenía la esperanza que el intenso humo hubiera sido visto por los demás inmigrantes y que se acercaran, pero no fue así.

Camacho y Paco pidieron ayuda de inmediato. Esta tardó dos horas en llegar y varias unidades se quedaron atoradas mucho antes de aparecer por donde estábamos.

Kevin me dijo que se sentía agradecido con Dios, porque dos veces en el mismo día sintió la “calaca” siguiéndolo y yo le creo, pues la segunda vez casi nos arrastra también.

Al final, después de esa experiencia de 12 horas, yo regrese a mi hotel, Kevin a un hospital para ser tratado y de ahí para un centro de detención, donde esperara la deportación a su país.

Me dijo que esperaba que eso ocurriera cuanto antes, porque lo que vivió, no quiere que se repita.

A mí por la noche me costó conciliar el sueño imaginándome la desesperación de los acompañantes de Kevin en ese preciso instante que yo ya estaba cómodo.

Creo que esta experiencia no la olvidare jamás en mi vida y sé que a Kevin me lo volveré a topar algún día, solo espero que en mejores condiciones. También recordare siempre el ‘camino del diablo’ que es como le llaman a esa tenebrosa ruta debido a las miles de víctimas que ha cobrado.