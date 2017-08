Carreteras llenas de conductores que quieren apreciar el eclipse en su totalidad

Estamos a solo dos días del primer eclipse solar de costa a costa en casi 100 años.

Los condados de Georgia en donde se espera se observe el eclipse en su totalidad se han estado preparando por meses, algunos por años.

El viernes, en el Comando de Emergencias del Condado de Habersham, las autoridades discutieron su plan de emergencias nuevamente en conteo regresivo para el eclipse del lunes.

Los condados de Habersham, White y Rabun están entre los que se espera que el eclipse se aprecie en totalidad.

El reportero Aaron Diamant de WSB-TV reportó el viernes que vio carreteras al noreste de Georgia llenas de autos y campers.

“Es un desafío. Es decir, escuchas cantidades que van desde los 10,000 a los 53,000 o más. Nos preguntamos qué haremos”, dijo Chad Johnson de Georgia State Patrol.

Johnson dijo que las agencias locales y estatales han pasado más de un año compartiendo estrategias para mantener el tráfico fluyendo y para mantener a la gente segura.

“Esperamos que haya retrasos mayores en el tránsito de ida y vuelta”, sostuvo Katie Strickland del Departamento de Transporte de Georgia.

Heading to NE GA for #EclipseOn2 ? Well…here’s what you’re up against already on GA-23 in Habersham. We told ya! @wsbtv pic.twitter.com/TXDrabAM3V

— Aaron Diamant (@AaronDiamantWSB) August 18, 2017