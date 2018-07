Candidato republicano gana contienda a gobernación con la ayuda de Trump

El secretario de estado de Georgia, Brian Kemp es ahora el candidato republicano a la gobernación de Georgia, luego de derrotar con el 69 por ciento del voto al vicegobernador Casey Cagle, quien obtuvo solo el 30 por ciento de los sufragios en la segunda vuelta de cara a la elección del 6 de noviembre.

La difícil contienda republicana se caracterizó por estrategias de campaña poco usuales como grabaciones secretas, anuncios incendiarios y la intervención del presidente Donald Trump.

Ahora, Kemp se enfrentará a la exlíder de la minoría en la Cámara de Representantes de Georgia, Stacey Abrams.

Cagle era el favorito en la contienda cuando inició su campaña el año pasado, pero empezó a cojear cuando un audio grabado secretamente por un rival republicano le afectó, y más adelante, cualquier oportunidad de victoria se escapó luego de que Trump hizo público su respaldo hacia Kemp.

Today is the day to vote for Brian Kemp. Will be great for Georgia, full Endorsement! https://t.co/yPND2bJ219

El mandatario publicó en Twitter su “apoyo total” al secretario de estado, que se mostró durante la campaña como un conservador de confianza y un gran aliado de Trump, y atrajo la atención de los medios este fin de semana mientras hacía campaña junto al vicepresidente Mike Pence.

Kemp dio las gracias a Trump y a Pence por su apoyo al decir: “no podemos olvidar ese tuit que escuchamos a través de Georgia”, refiriéndose al mensaje de Trump. “Ese apoyo del presidente y el vicepresidente fue como prender fuego a la gasolina”, sostuvo.

Congratulations to Brian Kemp on your very big win in Georgia last night. Wow, 69-30, those are big numbers. Now go win against the open border, crime loving opponent that the Democrats have given you. She is weak on Vets, the Military and the 2nd Amendment. Win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018