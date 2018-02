El vicegobernador de Georgia, Casey Cagle, quien es candidato para reemplazar al actual gobernador, Nathan Deal, amenazó a la aerolínea Delta con evitar que obtenga incentivos tributarios en el estado luego de que la empresa cortara sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

El republicano Cagle, que publicó la advertencia a través de su cuenta de Twitter, advirtió que de llegar a la gobernatura tomaría medidas contra la aerolínea con sede en Georgia.

Discriminating against law-abiding gun owners will not solve the problem #2A #gapol pic.twitter.com/DqR6PePBd7

— Casey Cagle (@CaseyCagle) February 25, 2018