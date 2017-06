Calendario de eventos que no debe perderse

Ya están a la venta los boletos para el espectáculo renovado, con lo más novedoso en audio, video y sonido, de La Banda MS de Sergio Lizárraga, y que forma parte de su gira Es tuyo mi amor.

Cuándo: 7 de julio, 8-11 p.m.

Costo: $59-$129.

Dónde: Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth.

Info: 770.626.2464 y www.infiniteenergycenter.com

BAILES

Mexicano

Tierra Cali, La Reunión Norteña y Los Canarios de Michoacán amenizan un baile. Mayores de 18 años. 2 de junio, 10 p.m.-2 a.m. $35.

Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.espacioatl.com

Baile amenizado por Los Inquietos del Norte, Los Originales de San Juan, Marco Flores y La Banda Jerez, y Banda Santa Cecilia. Todas las edades. 3 de junio, 7 p.m.-1 a.m. $40 (preventa) Arena Henderson, 4380 Stacks Rd., Atlanta. 678.473.1000 y www.ticketon.com

Guerra de tuba y acordeón 2: duelo musical entre Ramón Ayala y sus Bravos del Norte y La Séptima Banda. 9 de junio, 10 p.m.-2 a.m. $35. 770.491.8005 y www.espacioatl.com

Veranazo 2017: El Patrón 105.3 FM organiza esta velada musical con las actuaciones de Calibre 50, Banda Carnaval, Los de La Noria, y Voces del Pueblo. Mayores de 18 años. 10 de junio, 7 p.m.-3 a.m. $40. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth. 678.473.1000 y www.freshtix.com

CONCIERTOS

Pop-Rock Alternativo

La cantautora chilena Mon Laferte dará un concierto como parte de su gira Amárrame. Para todas edades. 3 de junio, 7:30-11 p.m. $25 (preventa), $30 (puerta) y $75 (VIP, que incluye conocer y autógrafo de la artista) Center Stage, 1374 West Peachtree St., Atlanta.404.885.9782 y www.centerstage-atlanta.com

Concierto benéfico

El flautista venezolano Huáscar Barradas dará 5 por Venezuela, un recital a beneficio de la iglesia San Juan Eudes en Caracas. Estará acompañado por Adolfo Herrera (percusión), Elvis Martínez, (bajo) y Gilberto Ferrer (teclados) 3 de junio, 8 p.m. $30 y $40 (VIP) The Korean American Association of Greater Atlanta, 5900 Brook Hollow Pkwy., Norcross.770.634.4243.

Salsa

La orquesta de salsa Tromboranga, conformada por músicos latinoamericanos y asentada en Barcelona, dará un concierto. 3 de junio, 9 p.m.-2 a.m. $30 y $45 (VIP) Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. 305.903.8839 y www.tickeri.com

Bachata

Frank Reyes en concierto. 3 de junio, 10 p.m.-3 a.m. $35. Coco Cabana, 4073 Lavista Rd., Tucker. 770.491.8005 y www.cococabanarestaurant.com

Urbano/Reggaetón

Arcangel ‘La Maravilla’ en concierto. 9 de junio, 9 p.m.-2 a.m. $35. Mayores de 18 años. Ballroom, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.espacioatl.com

Rock

Jarabe de Palo y su líder Pau Donés en concierto. 12 de junio, 7:30 p.m. $62.50. Mayores de 18 años. Smith’s Olde Bar, 1578 Piedmont Ave., Atlanta. www.smithsoldebar.com

Pop/Urbano

Enrique Iglesias y Pitbull en concierto. Les abrirá el grupo juvenil CNCO. 25 de junio, 7:30 p.m. $79.95, $99.95 y $139.95. Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. 770.626.2464 y www.infiniteenergycenter.com

ESPECTÁCULOS

Comedia

El comediante colombiano Andrés López presenta La pelota de letras, renovada, su divertido y emblemático monólogo en el cual revive las anécdotas que se viven en las familias latinoamericanas. 9 de junio, 8 p.m. $45-$60.Rich Theatre, 1280 Peachtree St., Atlanta. 404.733.5000 y www.woodruffcenter.org

TEATRO

Comedia

How to Use a Knife: comedia acerca de un caótico restaurante de Wall Street. Chef George toma las riendas de una cocina en la que conviven dos cocineros guatemaltecos escandalosos (Tony Guerrero y Orlando Carbajal Rebollar), un asistente de camarero sin experiencia y un lavador de platos afroamericano muy reservado. El asunto se enciende cuando inmigración aparece buscando a un peligroso sujeto y se revelan secretos del pasado. Hasta el 25 de junio. Miércoles a viernes, 8 p.m.; sábados, 3 y 8:30 p.m.; domingos, 5 p.m. $25 y $30.Horizon Theatre, 1083 Austin Ave., Atlanta. 404.523.1477 y www.horizontheatre.com

CINE

Estrenos

Wonder Woman: A Hollywood le tomó 75 años hacer el film de la Mujer Maravilla, que es interpretada por la actriz israelí Gal Gadot. Cuenta las aventuras de ‘Diana, la princesa de Themyscira’. Estreno: 2 de junio.

AGENDA COMUNITARIA

Feria de salud

La Asociación Latinoamericana presenta su Cuarta Feria de Salud que ofrece análisis de osteoporosis, colesterol, presión arterial y VIH, entre otros. Además, habrá información sobre seguros de salud, nutrición, violencia doméstica, y salud mental. 3 de junio, 9 a.m.-2:30 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1839 y www.thelaa.org

Baile y cena benéfica

Construye una casa y Ayúdame a aprender: la Fundación Obreros de la Misericordia organiza este baile/cena para recaudar fondos para sus programas sociales en comunidades de bajos recursos en Colombia. 3 de junio, 7 p.m.-12 a.m. $30 y $50 (pareja) Pleasant Hill Event Hall, 550 Pleasant Hill Rd., suite B-106, Lilburn. 770.224.8494 y www.obrerosdelamisericordia.com

Celebración puertorriqueña

Segunda Cena Anual de la Herencia Puertorriqueña: seis célebres chefs latinos como Julio Delgado (JP Atlanta) y Héctor Santiago (El Super Pan) preparan una cena con platillos que celebran la gastronomía de la Isla del Encanto. La velada será amenizada por Luis Cordero y La Serenata Band y PR Productions. Parte de lo recaudado se donará a Ser Familia. 10 de junio, 7 p.m. $85 (incluye vino y cerveza) JP Atlanta, 230 Peachtree St., Atlanta. 404.649.6042 y www.brownpapertickets.com/event/2952064

Feria de trabajo bilingüe

La Asociación Latinoamericana presenta su Feria de Empleos Anual para personas Bilingües que están buscando empleo en posiciones profesionales y semiprofesionales. Se requiere previa registración. 20 de junio, 10 a.m.-3 p.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1820 y http://bit.do/dkqKX

Taller para buscar empleo

La Asociación Latinoamericana ofrece un taller para buscar empleo. Martes, 10-11:30 a.m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393.

Club de la tercera edad

Un grupo de mayores de 55 años para socializar, hacer manualidades, ejercicios y pasar un rato ameno. Viernes, 10 a.m.-12 m. Gratis. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.1813.