Cadáver rescatado de Chattahoochee River es identificado como investigador de los CDC

Un cadáver rescatado del río Chattahoochee fue identificado el jueves como el de un investigador reportado desaparecido hace siete semanas, según la policía de Atlanta.

Timothy Cunningham, de 35 años, fue visto por última vez el 12 de febrero, cuando salió de su trabajo en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), luego de decirle a sus colegas que no se sentía bien.

La familia de Cunningham y la policía localizaron sus llaves, su billetera, su celular, su automóvil y su querido perro, Mr. Bojangles, en el interior de su vivienda en Atlanta.

Tras la desaparición, la policía de Atlanta dijo que el hombre estaba triste por no haber recibido un ascenso en su trabajo, de acuerdo con los CDC.

“Él llegó a su trabajo y se reunió con su supervisor”, dijo el policía Michael O’Connor. “El propósito de esa reunión fue explicarle acerca de una promoción que no recibió como gerente. Luego de eso, dijo a sus compañeros que no se sentía bien y se fue a su casa. Sabemos la última vez que se registró con los CDC”.

