Buscan conocer los desafíos de los empresarios latinos de Georgia (VIDEO)

Cada año más latinos abren sus propios negocios en Georgia y contribuyen con la creación de empleos y una inyección positiva a la economía del estado. Sin embargo, el emprendimiento viene con desafíos para los empresarios hispanos que un nuevo estudio busca comprender.

“El Fondo Latino Comunitario de Georgia está lanzando por primera vez un estudio para entender mejor las necesidades, oportunidades, pero también las barreras que encuentran en el estado nuestros empresarios, negociantes e individuos que son independientes”, explicó Gigi Pedraza, directora y fundadora de la organización.

TE PUEDE INTERESAR: Una epidemia que está acabando con las vidas de más latinos cada año (VIDEO)

El estudio se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Stanford y fue financiado por el Small Business Development Center -Office of Minority Business Development, Invest Atlanta, Emory Goizueta Business School y Fifth Third Bank.

Es dueño o dueña de su negocio? Aunque sea chiquitito o super grande, queremos saber de usted y de los retos que tiene para crecer. Ayúdenos a responder este cuestionario, si lo completa, puede ganar un Amazon Echo, o una de dos tarjetas de… https://t.co/wJsDKouo4J — Latino Community GA (@LatinoConnectGA) May 11, 2018

Para participar en el estudio debe ingresar a la encuesta en línea. La encuesta está disponible en inglés y español y se protegerá la identidad de los participantes, explicó Pedraza.

“Nunca ha habido un estudio de este tipo y para nosotros como organización sin fines de lucro, como líderes comunitarios, para la gente encargada de desarrollo económico, a veces en difícil tomar decisiones desarrollar programas o servicios, porque no sabemos exactamente qué necesita la gente que ya está creando suficiencia económica”, sostuvo Pedraza.

“Lo único que le pedimos a la comunidad es que si tienen negocios, son empresarios o si tienen algún tipo de actividad comercial, por favor, déjennos saber cuáles son sus retos”, agregó.

Ingrese a la encuesta en este enlace.

ES TENDENCIA

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.