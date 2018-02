Buscan a alguien con dos riñones y un corazón generoso

Cada año, en su carta a Santa Claus, Gabriel incluye algún juguete, algún libro, pero al final de la lista hace una petición inusual, le pide para que todos los enfermos se sanen, en particular su papá. También le pide que su progenitor pueda jugar al futbol con él. Esa ha sido su petición en los últimos tres años.

Hace siete años que Fernando Monteiro comenzó a sentir los efectos de su insuficiencia renal, causada por una enfermedad genética llamada riñones poliquísticos. Al igual que él, su madre y su abuela padecieron la enfermedad que lo obliga a recibir tres sesiones de diálisis cada semana para seguir viviendo.

Por toda la casa de los Monteiro, oriundos de Brasil, las paredes están llenas de fotos y de mensajes positivos que reflejan que una de las fuerzas mayores de Fernando, ante la enfermedad que lo ha desgastado, es su familia.

“La dificultad más grande es la anticipación que uno tiene de qué va a pasar mañana. Que mañana salga para el hospital y no vuelva más. Cuánto más tiempo voy a aguantar el diálisis”, se preguntó el brasileño de 48 años.

Fernando ha estado por años en una lista de espera para recibir un trasplante de riñón, sin embargo en una primera ocasión, su salud se deterioró mucho y tuvo que ser retirado de la lista porque no cumplía los requisitos para ser un buen candidato a trasplante. En este momento está en una lista que estiman tomaría al menos siete años de espera.

Pero, mientras el reloj corre, Fernando y su esposa Juliana ruegan por un donante.

“Tengo mucha ansiedad sobre el mañana, si mañana Fernando va a estar aquí para ver a los niños crecer”, manifestó Juliana.

En busca de un “buen samaritano”

Ante una espera que desconocen cuánto dure, y ante la incertidumbre de por cuánto tiempo el tratamiento de diálisis pueda ser efectivo y de sus efectos degenerativos, Fernando y sus familia ruegan por alguien con dos riñones y un corazón generoso.

El brasileño pide a cualquiera que le quiera regalar un riñón, un órgano que, a diferencia de otros, se puede trasplantar en vida.

“Dios nos puso dos riñones en cada uno de nosotros, pero un riñón solo trabaja. El mensaje principal es que si una persona tiene el interés de ayudar, la donación de riñones es más segura que antes”, manifestó Fernando.

Recibir un riñón no solo salvaría la vida del brasileño, sino que además le regalaría una calidad de vida. Con el tratamiento que recibe ahora, Fernando queda completamente debilitado, lo que limita las actividades que puede hacer con sus hijos de cinco y ocho años. Por ejemplo, no puede hacer actividades deportivas con ellos.

El año pasado fue de viaje a Disney con su familia y tuvo una emergencia que pensó que no viviría para contar, pues se le acumularon fluidos en las piernas, manos y pulmones.

“Yo creía que me iba a morir”, dijo Monteiro.

Su esposa, que es enfermera, trabaja a tiempo completo, sobretodo porque su seguro médico paga parte del tratamiento de Fernando, el resto es pagado por Medicaid.

Además de su empleo, Juliana cuida de sus hijos y de su esposo.

El brasileño dice que la enfermedad, además de haber dejado efectos devastadores en su salud, le ha sacudido emocionalmente.

“Yo me siento mal que no puedo hacer nada, porque nunca fumé, nunca tomé, ni usé drogas y me siento como con un castigo. Digo, ‘¿por qué yo?'”, lamentó Monteiro.

Sin embargo, la carga física y emocional, ni las más de 20 medicinas que toma a diario lo detienen en su empeño por vivir.

En una página de Facebook que la familia creó, Fernando se define como “esposo, padre y guerrero”.

“Estamos luchando por las razones más importantes de nuestra vida”, dijo Juliana.