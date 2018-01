Un bombero del condado de DeKalb (Georgia) se convirtió en el héroe de una familia luego de un asombroso rescate de un niño de un edificio en llamas.

Las cámaras en los cascos de los bomberos grabaron el momento del rescate ocurrido en los Avondale Forest Apartments el pasado 3 de enero.

El video muestra a una persona lanzando al niño desde un tercer piso mientras las llamas rodean el edificio.

Heartstopping video shows a firefighter catch a child thrown from the third floor during an apartment fire in DeKalb County. FULL VIDEO: https://t.co/L2xPQ9x72q pic.twitter.com/ZIQOSyjK6l

— WSB-TV (@wsbtv) January 15, 2018