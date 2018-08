Daniela Aguirre, una beneficiaria de DACA, conoció el mundo de la construcción desde muy temprano en la vida.

Desde niña, la chilena comenzó a traducir para su padre términos sobre construcción. El escaso inglés de su padre, al que le tocó asistir como intérprete, la hizo aprender todo lo que un día le serviría para que se le abrieran las puertas a una gran oportunidad, a pesar de que tenía pocos años, pero una vida de experiencia.

Aguirre llegó a EE.UU. a los cinco años junto a sus padres y su hermano.

La familia se asentó en Georgia y la vida estadounidense se volvió el pan de cada día, pero a pesar de sentirse tan estadounidense como cualquier otro, su estatus migratorio vino a recordarle todas sus limitaciones cuando estaba por graduarse de high school.

“Yo me sentía muy derrotada en ese tiempo porque pensé que no podía ir a la universidad, no podía manejar, no podía ni trabajar”, sostuvo Aguirre, de 23 años. Fue entonces cuando en 2012, el gobierno impulsó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la chilena vio un rayo de luz.

La joven dice que cuando supo de DACA no lo tomó a ligera, pero a pesar del beneficio migratorio, Aguirre no tenía dinero para pagar por su educación universitaria. Sin embargo, la puerta que se le abrió no fue la de la universidad.

“Con la ayuda de Dios, conseguí un trabajo en una compañía de bienes raíces y yo era mánager del departamento de construcción y me dieron ese trabajo tan jovencita porque yo sé todo de construcción por mi papá, porque desde que yo podía hablar yo lo traducía”, explicó.

Luego de esta oportunidad comenzó a trabajar como gerente de propiedades de bienes raíces y a los 19 años invirtió en su primera propiedad que junto a su familia la repararon y vendieron, duplicando la inversión.

Tras estas experiencias con las que Aguirre se ha desarrollado como empresaria de bienes raíces sintió un llamado a educar a otras mujeres jóvenes para que aprendan cómo tener una carrera exitosa, vendiendo e invirtiendo en propiedades.

Daniela se involucra con la organización Women’s Entrepreneurial Opportunity Project of Atlanta (WEOP), donde ofrece seminarios a las mujeres que quieran empezar su propio negocio o conseguir la autosuficiencia. A través de estos talleres les cuanta a otras mujeres cómo enfrentó sus miedos y dio pasos de fe para mejorar su calidad de vida cuando era muy joven.

TE PUEDE INTERESAR: Casa Blanca admite que declaración sobre Obama fue falsa

Además, la chilena dedica su tiempo a ser modelo para jóvenes en la escuela IFE Academy School of Teaching and Technology.

“Me gusta en especial trabajar con mujeres jóvenes y les enseño sobre carreras en real estate y hago mentoría a jóvenes”, dijo Aguirre.

Por su trabajo comunitario, Aguirre está nominada al premio Coors Light Líderes junto con otros 11 latinos. El premio se otorga a base de votos y la competencia cierra el 31 de agosto.

Cada año, cientos de líderes latinos son nominados por organizaciones no lucrativas y compiten por convertirse en el líder del año de Coors y ganarse 25,000 dólares para su organización.

Para conocer a todos los líderes y participar en la votación ingrese aquí.

Además de ser una exitosa agente de vienes raíces y estar dedicada al servicio comunitario, Aguirre es madre de una niña que asegura es su mayor inspiración junto con sus padres que le enseñaron sobre el trabajo duro, aseguró.

“Quiero ser su modelo y enseñarle que ella puede lograr lo que quiera sin importar los obstáculos”, dijo sobre su hija.

Al mirar atrás y ver cómo la vida la preparó a través de la barrera de lenguaje que enfrentó su papá, Aguirre concluye que los desafíos son una escuela que más adelante nos sirve, si la aprovechamos.

“Soy una firme creyente de que todo pasa por un propósito”, manifestó.

ES TENDENCIA:

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.