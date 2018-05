Un avión de carga de la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos se estrelló el miércoles cerca de un aeropuerto en Savannah, Georgia, informó la Fuerza Aérea.

Las autoridades informaron que fallecieron cinco personas.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu

Se trata de un C-130 Hercules, que se accidentó cerca del Aeropuerto Internacional de Savannah/Hilton Head, indicaron los bomberos mediante su cuenta de Twitter.

Según WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, el avión pertenece a la Guardia Nacional de Puerto Rico y viajaban cinco personas.

Local members currently on scene assisting with clean up. pic.twitter.com/lSuRcqTx56

Las autoridades de emergencia del condado de Chatham dijeron que el aparato se estrelló en Crossgate Road, cerca del Highway 21.

There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area.

— Chatham EMA (@ChathamEMA) May 2, 2018