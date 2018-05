Nueve puertorriqueños tripulaban un avión militar C-130 de la Guardia Nacional Aérea para darlo de baja en Arizona cuando se estrelló el miércoles contra una autopista en Georgia, indicaron las autoridades. Aparentemente todos murieron.

El avión chocó contra la carretera estatal 21 momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional Savannah/Hilton Head, lo que generó una enorme bola de fuego. Las personas que estaban en tierra se salvaron por escaso margen.

“Milagrosamente no cayó sobre ningún automóvil ni casa”, dijo Gena Bilbo, portavoz de la policía del condado Effingham. “Es un camino muy transitado”.

Aparentemente, el fuselaje del enorme avión se desplomó sobre el espacio que divide la autopista, y los pedazos de las alas, de una envergadura de 40 metros (132 pies), quedaron esparcidos en los carriles en ambas direcciones. La única parte que permaneció intacta fue la cola, indicó Chris Hanks, portavoz de la Asociación de Bomberos Profesionales de Savannah.

El avión tenía más de 60 años de estar en operación, dijo Isabelo Rivera, general responsable de cuestiones administrativas en la Guardia Nacional de Puerto Rico. Pertenecía al Escuadrón Aéreo 156 y fue utilizado para rescatar a estadounidenses que quedaron varados en las Islas Vírgenes Británicas después del paso del huracán Irma y para el traslado de suministros a Puerto Rico luego de que el huracán María azotara la isla el año pasado.

“Los aviones que tenemos en Puerto Rico, no es noticia que son de los aviones más viejos que hay en el inventario”, dijo Rivera. La Guardia Nacional de la isla tiene otras cinco aeronaves similares, dos de las cuales no están en uso debido a que requieren mantenimiento.

Es muy pronto para determinar la causa del accidente, señaló. La aeronave recibió mantenimiento en la base de Savannah el mes pasado.

Los nueve tripulantes habían ayudado en las labores de reconstrucción tras el paso del huracán, destacó Rivera.

Aparentemente ninguno sobrevivió, dijo un funcionario en Georgia, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no está autorizado para divulgar la cifra de muertos.

No se han dado a conocer los nombres de las víctimas hasta que se notifique a sus familias, pero Rivera indicó que la mayoría de ellas ya se enteró de la noticia y vinieron a la base.

El automovilista Mark Jones dijo al periódico Savannah Morning News que vio al avión estrellarse en la carretera justo frente a él, a menos de kilómetro y medio (una milla) del aeropuerto.

“No pareció que cayó en picada, sino que aparentemente perdió sustentación y se desplomó encima de la carretera”, señaló Jones. “Aún estoy temblando”.