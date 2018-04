Las autoridades del condado de Coweta, en Georgia, colocaron vallas y barricadas alrededor de un parque de la ciudad en Newnan, a la espera de una manifestación de un grupo neonazi.

Más de 400 oficiales de policía y alguaciles estarán en el parque Greenville Street para resguardar la seguridad durante el mitin de la “organización de derechos civiles de los blancos”, la cual tiene su sede en Michigan y ha sido etiquetada como un grupo de odio por el Southern Poverty Law Center.

Las autoridades locales han dedicado casi un mes a prepararse para la manifestación, una vez que el Movimiento Nacional Socialista (NSM, por sus siglas en inglés) solicitó y recibió un permiso de la ciudad de Newnan para llevar a cabo su mitin, informó WSBTV.

👇 Top story this morning. Follow @SteveGWSB for the latest. pic.twitter.com/VeQKAgQTpc

Se espera que entre 50 y 100 miembros del grupo neonazi se congreguen en el parque Greenville Street, adonde también llegarían agrupaciones que se oponen a su movimiento, por lo que las autoridades instan a los residentes a mantenerse alejados del área.

Preps underway in Newnan for Neo-Nazi rally and counter-demonstration. LIVE report at 7:30a pic.twitter.com/iE5lqU2Xcu

